Bliver Nicklas Bendtner en parentes i FC Københavns historie? Eller sætter han et udråbstegn efter sit allerede velkendte navn?

Den 31-årige angriber har to måneder tilbage til at overbevise FC København-manager Ståle Solbakken og klubbens fans om, at han også skal være FCK-spiller efter nytår.

Det kræver gode præstationer på banen, en fornuftig adfærd udenfor og ikke mindst masser af kærlighed fra fansene. Så hvordan står det til med det? Hvor tæt er han på at ramme de 100 procent i alle tre kategorier, som så kan score ham en ny FCK-kontrakt?

Det kigger B.T. Sport på efter hver af Nicklas Bendtners kampe for FC København. Denne gang er det 4-1-sejren over FC Nordsjælland, der er udgangspunktet:

Nicklas Bendtner jubler efter udligning til 1-1 under pokalkampen mellem FC København og FC Nordsjælland spillet i Parken, torsdag den 31. oktober 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner jubler efter udligning til 1-1 under pokalkampen mellem FC København og FC Nordsjælland spillet i Parken, torsdag den 31. oktober 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Sportsligt - 40 procent (fra 30 procent)

Endelig fik han slettet det rungende NUL på sin FCK-målkonto. Og det kan blive meget vigtigt for ham. For det var tydeligt, hvor meget den sløje målhøst tyngede ham,

Hans indsats under opvarmningen var mildest talt bekymrende. Og tilskuerne bag Grytebusts mål skulle konstant være opmærksomme på, at de ikke fik en vildfaren Bendtner-afslutning i smasken. Og da han indledte kampen med et par kiksede berøringer, lignede det endnu en spildt startopstilling-chance for Big Ben.

Men så fik han ud af ingenting en friløber, og pludselig så man et glimt af den gamle topangriber. En klasseafslutning - og så var han ikke længere målløs i København. Og sikke en forskel, en scoring gør! Pludselig kunne Bendtner det hele. Brølstærk opspilsstafion, og vi fik endda en Bendtner Classic, da han som en panter i junglen lettede fra jorden og brysttæmmede et Grytebust-udspark i luften. Det vakte gode minder.

En Bendtner i den udgave kan FC København i den grad bruge efter nytår!

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Opførsel - 90 procent (fra 85 procent)

Glem alt om bad boy-attituder og stjerne-arrogance. Nicklas Bendtner optrådte igen hamrende professionelt og meget mere modent end sit rygte. Efter kampen stillede han smilende op til interviews. Og han svarede pænt på nysgerrige spørgsmål om hans selvbiografi, der rammer bogmarkedet i næste uge.

Og så fremhævede han også sin glæde over, at én af konkurrenterne til spilletid i angrebet - Dame N'Doye - er tilbage. 'Det er ikke vigtigt, at jeg spiller - det vigtigste er, at vi vinder,« lød det fra Bendtner. Jamen altsååå ... hvis ikke Ståle Solbakken allerede var godt gift...

Derudover dedikerede han sin scoring til fansene, 'der har taget så pænt imod mig'.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Popularitet - 85 procent (fra 80 procent)

Der går stadig et sus igennem Parken, når Nicklas Bendtners navn annonceres over anlægget. Han har - mål eller ej - en 'star quality', som ingen superliga-spiller kan matche. Og der er ingen FCK'ere, som fansene ønsker mere succes for.

Vi bilder os selv ind, at jubelbrølet ved Bendtners scoring var torsdagens klart største. Og allerede inden da havde 'Niiiicklas Bendtner---klap klap klap'-hyldesten lydt fra fantribunen.

Det var også tydeligt at se, hvor glade holdkammeraterne var på Bendtners vegne, da målkrisen fandt sit endeligt. Hvis det er popularitet, der afgør Bendtners FCK-fremtid, så får han en kontraktforlængelse på 10 år til jul.