Ny start. Nyt hår.

Nicklas Bendtner er tilbage på fodboldbanen efter den skade, der kostede VM-deltagelsen - og nu sker det med en helt ny frisure.

Den 30-årige danske angriber viser forvandlingen frem i en Instagram-story, hvor han selv indrømmer, at han er i gang med at gøre noget 'crazy', noget 'skørt'. Øverst i artiklen kan du se Nicklas Bendtner få den skade, der endte med at koste VM

Her kan du se transformationen:

Nicklas Bendtner blev som en af de sidste vraget af landstræner Åge Hareide, da der skulle sættes navne på de 23 danske VM-spillere. Siden vendte angriberen tilbage til Rosenborg, hvor han har spillet ligakampe, mens Danmark ved VM har spillet til ottendedelsfinalen.

Det blev endda til et mål i den seneste kamp, hvilket fik Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen til at fortæller, at Nicklas Bendtner er i så god form, 'at han må låse ham inde'.

Det sker i det hele noget med Nicklas Bendtners look for tiden. Det er ikke længe siden, at han fik en ny tatovering hen over hele brystet.

Her viser han både frisure og blæk frem:

Hungry hunter Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 28. Jun, 2018 kl. 2.14 PDT

»Sulten jæger,« er angriberens kommentar.

Imens ruller den norske liga lystigt videre. Der resterer endnu to runder af Eliteserien, inden en kort sommerpause venter fra begyndelsen af juli.

Men først gælder det altså Sandefjord på udebane (1. juli) og Tromsø på hjemmebane (7. juli).