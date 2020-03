I en ydmyg lejlighed på Østerbro. Det er her, Nicklas Bendtner og kæresten, Philine Roepstorff, holder til.

Men sådan bliver det ikke ved med at være. Parret er nemlig i fuld gang med at kigge på hus.

»Vi vil gerne have plads. Jeg tror, du på et tidspunkt når en alder, hvor prioriteterne bliver anderledes. Vi har gået det i byen, vi skal. Vi har haft det sjovt - ikke at vi ikke stadig gør det i ny og næ, men vi har lidt en anden tilgang, nu hvor vi sætter pris på nogle andre ting,« fortæller fodboldspilleren til B.T.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff har efterhånden kendt hinanden i seks år og har gennem de sidste par år boet sammen.

I Trondheim, Indre København og nu på Østerbro, efter den danske stjerne har sit sin luksuslejlighed til salg.

Men ligesom der er brug for plads, så er der også brug for at trække stikket og få ro.

Sammen virker parret nemlig parate til at træde ind i et nyt kapitel i deres liv, der i højere grad byder på villa, vovse og Volvo - selvom Volvo'en nok er byttet ud med en Mercedes.

»Vi har været vant til at have meget tid sammen. Men da vi kom hjem til Danmark - fodbold eller ej - så har der været vildt meget at se til, og der er mange mennesker, der hiver fat i Nicklas, når han er her, så det er ikke, fordi der har været meget tid,« fortæller 27-årige Philine Roepstorff, der arbejder som model.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er klar til at stifte en familie sammen. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Derfor skal parret også væk fra København.

»Vi vil gerne have et hus i Nordsjælland, hvor der er plads, og hvor vi kan starte en familie. Hvor du har nogen, der kan løbe lidt rundt. Min søn Nicholas kan få sit eget værelse, og han kan få nogle søskende,« siger Nicklas Bendtner nærmest drømmende og tilføjer:

»Og så er Nordsjælland ikke så langt fra København, når vi nu har mange venner herinde.«

Philine Roepstorff kigger smilende på sin kæreste, mens han sætter ord på mange af de overvejelser, som parret har gjort sig den seneste tid, hvor tankerne om et potentielt karrierestop også har meldt sig hos Bendtner.

»Det er det stille og rolige idylliske familieliv. Hvor det er ro på. Bare ro på. Du forstår ikke, hvor dejligt det er for mig, når jeg endelig får ro. Det er meget sjældent, at jeg får det,« siger den 32-årige fodboldspiller.

Du kan komme helt tæt på kæresteparret, når deres helt nye tv-serie 'Bendtner & Philine' torsdag får premiere på Dplay.