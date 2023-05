I cirka ti år var Nicklas Bendtner smedet sammen med Arsenal, og gammel kærlighed ruster ikke.

Det står klart efter weekenden, hvor den tidligere landsholdsangriber vendte tilbage til London for at følge sit gamle holds kamp i toppen af Premier League.

Bendtner blev dog slemt skuffet, da The Gunners skød helt ved siden af og tabte 3-0 til Brighton.

Den danske landsholdsangriber vakte dog opsigt med en særlig trøje fra perioden 2000-2002 - altså kort inden han selv ankom i 2004, blot 16 år gammel.

Nicklas Bendtner #ARSBRI pic.twitter.com/A8VRjZQNTt — TheSecretScout (@TheSecretScout_) May 14, 2023

Trods solbriller og hat havde flere fans spottet den store angriber, der spillede over 170 kampe for klubben og scorede 47 gange.

Han smuttede endegyldigt fra Arsenal i 2014, men efter et kort ophold i Wolfsburg kom Bendtner tilbage til England og Nottingham Forest - dog uden den store succes.

Det var faktisk også Bendtners tid i England, der for nylig spændte ben for ham i en retssag, der endte med at koste ham en Porsche til 2,4 mio. kroner.

Første replik fra Bendtner efter dommen i landsretten tydede ikke på, at han tog det tungt.

At the Emirates today and was sat right behind Lord Nicklas Bendtner. A true honour to be in his presence pic.twitter.com/jHCWMA7Pzk — Rory ローリー (@Bark90FiVe) May 14, 2023

Arsenal er lige nu fem point bag Manchester City, der endda har en kamp i baghånden.

Vinder Premier Leagues tophold næste kamp, så er mesterskabsdrømmen helt slukket for Arsenal - selvom nederlaget mod Brighton nok allerede gjorde det meste.