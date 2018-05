Mere end bare neglelak.

For tre uger siden vakte den danske landsholdsstjerne Nicklas Bendtner forundring, da han lagde et billede op på det sociale medie Instagram. Her var han og sønnen Nicholas på syv år iført sølv neglelak.

Siden har den 30-årige angriber afvist at forklare, hvorfor han i disse dage dekorerer sine negle. Men det er ikke tilfældet længere. Nu har Nicklas Bendtner valgt at løfte sløret.

»Jeg prøvede bare at lære min dreng en vigtig lektion om, at uanset hvordan du gerne vil være som person, så er det okay,« siger Nicklas Bendtner i et interview til DR Sporten og fortsætter:

»Så længe du behandler folk ordentligt, så skal folk ikke bedømme dig på dit udseende, fordi det er indeni, at det handler om at være smuk. Det er ikke udenpå.«

Rosenborg-angriberen har sort neglelak på under interviewet, men siger, at han næste gang skifter til sølv-neglelak.

Og da reporteren spørger ham, om han engang skal have guld neglelak på, svarer Nicklas Bendtner med henvisning til sommerens VM-slutrunde i fodbold.

»Ja, det bliver efter (VM, red.),« siger han og griner.

Nicklas Bendtner fik sønnen Nicholas i 2010, da han dannede par med tv-baronessen Caroline Fleming.