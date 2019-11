»Bare kom tættere på. Jeg bider ikke.«

Det var en veloplagt og glad Nicklas Bendtner, der lørdag middag tog imod omkring 400 mennesker i FC Københavns fanshop på Øster Allé i København for at signere sin nye selvbiografi 'Begge sider'.

Ved sin side havde han forfatteren Rune Skyum-Nielsen, og sammen brugte de lidt over en time på at signere bøger og få taget billeder med de mange fremmødte.

Den 31-årige angriber ankom en smule forsinket til Parken i sin hvide Porsche, men derfra var der ingen stjernenykker at spore hos den populære fodboldspiller, der glædeligt tog sig tid til hver og én, der havde trodset det dårlige vejr og bevæget sig uden for en dør for at hilse på ham.

Foto: Philip Davali

Baglokalet i fanshoppen var proppet med mennesker, der alle tålmodigt stod i kø med mindst ét eksemplar af biografien under armen.

I mængden kunne man også spotte både FCK-trøjer, landsholdstrøjer og sågar en enkelt med Rosenborg-tøjet på, der alle også skulle have den populære fodboldspillers autograf på.

Folk i alle aldre - ung som gammel - var faktisk mødt op for at få skrevet en kort hilsen og en signatur fra forfatteren og Bendtner, mens FCK-stjernen sågar også var flink til at spørge de lidt mere generte, om de ikke også lige skulle have et billede.

Efter den sidste mand i køen havde fået sit eksemplar signeret, bevægede Nicklas Bendtner sig ud af fanshoppen, mens bogens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, stod smilende og glad tilbage ovenpå en times signering.

»Efter alt den larm, der har været omkring bogen, så har det været rart, at man nu også kan se, hvad han har af betydning for nogle. Nicklas fik jo flere kommentarer i dag fra folk, der gik på, at han var inspirerende for de unge,« siger Rune Skyum-Nielsen og fortsætter:

»Det tror jeg er noget nyt for ham at få at vide på den måde. At han rent faktisk ved at fortælle dem en ærlig historie kan lære dem nogle ting om, hvad man bør og ikke bør gøre. Det var dejligt at mærke den positive energi.«

NIcklas Bendtner selvbiografi 'Begge sider' af forfatteren Rune Skyum-Nielsen er fortsat nummer et på bestsellerlisten på tværs af alle genre hos både Saxo.com og bog-ide.dk foran Yayha Hassans nye digtsamling.

Du kan se flere af billeder fra dagen, hvor Nicklas Bendtners signerede sin nye bog i FCKs fanshop herunder:

Foto: Philip Davali

