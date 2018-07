45 minutter. Mere blev det ikke til for Nicklas Bendtner, da Rosenborg lørdag mødte Tromsø.

Ifølge norsk TV 2 blev den danske angriber skiftet ud i pausen, fordi han 'følte sig stiv i lysken'.

Det var netop en lyskeskade, der kostede Nicklas Bendtner en plads i den danske VM-trup. Han mødte småskadet op i den danske lejr og endte med som en af de sidste at blive sorteret fra af landstræner Åge Hareide.

Lørdag blev det alligevel til en 2-1-sejr til Rosenborg, selv om den danske angriber altså kun spillede halvdelen af kampen.

I stedet tog en anden dansker over som målscorer.

Mike Jensen scorede til 1-0 i første halvleg, og han blev suppleret af det kun 18-årige Rosenborg-talent Erik Botheim i anden halvleg. Med inddirekte hjælp fra Nicklas Bendtner.

»Onsdag fik jeg at vide, at jeg skulle starte inde. Bendtner har hjulpet mig siden. Det gik skidegodt,« sagde Erik Botheim til Vg.no, der konstaterer, at den unge angriber i det store og hele 'satte Bendtner i skyggen',

Sådan cirka lyder vurderingen også hos det lokale medie Adressa.no, der giver unge Erik Botheim 6 i karakterer. Nicklas Bendtner får 5 og følgende ord med på vejen:

»Vandt et brugbart antal dueller, ramte stort set sin medspillere og lavede et godt indlæg til Botheim, inden han blev skiftet ud i pausen.«

Eliteserien holder nu sommerferie indtil begyndelsen af august, men det gælder ikke helt for Rosenborg-spillerne. De skal også lige spilles Champions League-kvalifikationskampe mod islandske Valur 11. og 18. juli.