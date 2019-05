Nicklas Bendtner er ude i kulden i Rosenborg, og nu vil han have ændret situationen.

Den danske angriber er træt af at sidde størstedelen af det norske mesterholds kampe på bænken. I Rosenborgs seneste kamp mod Sarpsborg, som også gav klubbens første sejr i sæsonen, sad Bendtner alle 90 minutter på bænken.

»Jeg forstår ikke noget af vragningen. Jeg er i god form og arbejder hårdt. Men jeg har ikke snakket med træneren, så jeg kender ikke årsagen til, at jeg ikke spiller,« siger Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner havde ikke verdens bedste optakt til den norske sæson med en måned i fodlænke hjemme i København. Men han skulle angiveligt alligevel være kommet til Trondheim i topform efter masser af personlig træning.

Det har dog ikke været nok til at overbevise Rosenborgs nye træner Eirik Horneland, og nu vil Nicklas Bendtner have et møde med chefen.

»Ja. Jeg vil tro, at der er en forklaring på, hvorfor jeg ikke spiller. Han har fortalt meget til jer i medierne, men til mig har han ikke sagt noget. Derfor er jeg uforstående over for det her, og jeg er ikke tilfreds med situationen,« siger den 31-årige danske angriber.

Rosenborg er startet helt skidt i Eliteserien, hvor den første sejr kom i land i weekenden med 1-0-sejren over Sarpsborg. De norske mestre ligger dog stadig næstsidst og har 11 point op til Molde på førstepladsen efter seks kampe. Nicklas Bendtner vil hellere end gerne bidrage mere til at vende skuden.

»For mig handler det om at fortsætte med at levere til træning og fortsætte med at hjælpe mine holdkammerater. Jeg er stadig meget motiveret for at spille for Rosenborg og hjælpe holdet på alle mulige måder. Det er det eneste, der betyder noget for mig, så længe jeg er her. Jeg håber at kunne gøre det med mere spilletid, og i en anden rolle end jeg har nu. For den er uholdbar,« siger Nicklas Bendtner.