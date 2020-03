Nicklas Bendtner havde altid været den bedste på de hold, han havde spillet på.

Men så kom det berømte skifte til Arsenal som 16-årig, hvor det i starten ikke altid var lige nemt for den unge dansker.

»Det var hårdt for en ung knægt at komme til en ny kultur, et nyt land og et helt anderledes miljø. Det var ikke en dans på roser,« siger den 32-årige angriber i fjerde afsnit af serien 'Bendtner og Philine', der kan ses på Dplay.

Nicklas Bendtner havde altid betragtet sig selv som den bedste spiller på banen, men i den nordlige del af London blev det en helt anden snak.

Nicklas Bendtner i Arsenal i 2010.

»Jeg spillede lige pludselig med andre, der var lige så gode som mig selv, og det var kun marginalerne, der afgjorde, om du blev professionel og fik succes i Arsenal,« fortæller den danske fodboldstjerne.

Fra at være banens bedste spiller i næsten hver kamp, blev Bendtner udsat for hård konkurrence om den eftertragtede plads i angrebet, og det var noget, der kom som en stor overraskelse for ham:

»Jeg fik lidt et chok, da jeg lige pludselig ikke var den bedste spiller mere. Jeg blev i stedet en del af mange gode spillere.«

Tiden i den engelske storklub bød på en masse op- og nedture, men på trods af farverige støvlevalg, færseldsuheld og skandaler i det engelske natteliv, var livet i den engelske hovedstad alt det, den danske verdensstjerne havde drømt om:

Nicklas Bendtner med kæresten Philine Roepstorff.

»Min tid i London var fantastisk på alle måder. Jeg elskede hvert et minut, og det er en tid, som jeg ser tilbage på med stolthed og positivitet. For mig var det en drengedrøm, der gik i opfyldelse, og det vil jeg altid have med mig.«

Den danske angriber spillede i Arsenal fra 2004 til 2014 med forskellige lejeophold undervejs i henholdsvis Birmingham, Sunderland og italienske Juventus.

Nicklas Bendtner er lige nu uden kontrakt, hvilket han har været siden december, hvor den, han havde, med FC København ikke blev forlænget.

