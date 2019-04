Nicklas Bendtner har brugt en del tid i pressen. For det gode, men også for det kedelige.

Der er næppe nogen tvivl om, at han er den mest omtalte danske fodboldspiller gennem de seneste10 år, og nu sætter han så ord på et af sine længste forhold; det med pressen.

»Generelt set har jeg ikke et problem med pressen, men jeg synes i ny og næ, at jeg har fået vældig hård medfart i forhold til, hvad rimeligheden har været,« siger Nicklas Bendtner til Rosenborgs egen podcast:

»Og nogle gange har de udsat min familie og min nærmeste for noget, som har gjort, at jeg er blevet rigtig, rigtig sur og rigtig, rigtig ked af det, for det har ikke været fair.«

Foto: Liselotte Sabroe

Den 31-årige Rosenborg-angriber har nok prøvet det meste, når det kommer til pressen.

Han har været beskrevet som et af de største talenter i Danmark. Han har lavet sjove billeder helt nøgen med bare en BH for sin penis. Og så har det også ramt forsiderne, når Bendtner blandt andet er røget i fodlænke eller har kørt spirituskørsel i Københavns gader.

De ting lever han med, men der er noget, som han bare ikke kan acceptere fra medierne.

»Jeg bliver mest ked af det, når det påvirker de mennesker omkring mig. Nu har jeg været i den her verden i så lang tid, så det er nemt nok for mig at se bort fra visse ting i forhold til folk, som ikke rigtig kender det. For eksempel når man får trolls på internettet. For mig har det været en del af min hverdag, siden jeg var 15 år gammel,« siger Nicklas Bendtner.

Selv har Nicklas Bendtner gennem sit mangeårige fodboldliv lært at leve med det pres, der følger med at være fodboldstjerne. Men han er ikke i tvivl om, hvad det kræver af en ung fyr at skulle slå igennem på højeste plan, når du hver uge bliver bedømt.

»Hvis du ikke har en stærk psyke og en stærk mentalitet, kan det godt være rigtig hårdt for visse mennesker at skulle blive stillet offentligt til regnskab af en person, som har en mening, men som når ud til mange millioner,« siger Nicklas Bendtner.

Har han haft en mindre god start på sæsonen i Rosenborg. I de to seneste kampe er han først blevet skiftet ind i slutminutterne, mens holdet har leveret skuffende resultater

Efter tre runder har Rosenborg, forsvarende mester og pokalvinder, således kun et enkelt point.