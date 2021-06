Et vemodigt farvel ramte torsdag dansk fodbold. Ja, faktisk ramte det hele fodboldverden.

For Nicklas Bendtners karrierestop er nemlig gået verden rundt, hvor flere internationale medier har fundet spalteplads til danskerens beslutning.

Eksempelvis skriver det engelske medie Sky Sport på deres Premier League-profil på Twitter:

'Kultfigur? Uforløst talent? Glædeligt karrieretop, Nicklas Bendtner.'

Nicklas Bendtner spillede i Arsenal fra 2005 til 2014. Foto: GLYN KIRK Vis mere Nicklas Bendtner spillede i Arsenal fra 2005 til 2014. Foto: GLYN KIRK

Også det internationale fodboldmedie Sportbible har fokus på den 33-årige danskers beslutning om at lægge støvlerne på hylden.

'Han skabte et navn med mindeværdige optrædener for Arsenal, Juventus og Wolfsburg – bare for at nævne nogle få,' skriver mediet.

Og den tidligere angribers klubber står da også i kø for at hylde den danske verdensstjerne. Storklubben Arsenal har nemlig delt ét af Bendtners største øjeblikke på Twitter.

'Ønsker et glædeligt karrierestop til Lord Bendtner,' skriver klubben i et opslag, hvor angriberens ikoniske scoring mod Tottenham fra 2007 er delt.

Bendtner var en del af Wolfsburg fra 2014 til 2016. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Bendtner var en del af Wolfsburg fra 2014 til 2016. Foto: FABIAN BIMMER

Også den tyske fodboldgigant Wolfsburg har sendt en hilsen Nicklas Bendtners vej.

'Vi ønsker dig alt det bedste i tiden efter din aktive karriere, Lord Bendtner,' skriver klubben på Twitter.

Det samme gør sig gældende hos norske Rosenborg, hvor danskeren hurtigt blev en kæmpe stjerne.

'Held og lykke videre, Nicklas,' står der i et opslag på samme sociale medie.

Danskeren havde stor succes i Rosenborg fra 2017 til 2019. Foto: VINCENT WEST Vis mere Danskeren havde stor succes i Rosenborg fra 2017 til 2019. Foto: VINCENT WEST

Selv bettingfirmaet Paddy Power, der var med til at sende den danske stjerne ud i én af karrierens største skandaler i 2012 på grund af den berømte 'underbuksefejring', hylder deres tidligere reklamefigur:

'Nu, hvor Nicklas Bendtner er pensioneret, er der kun Messi og Ronaldo tilbage til at kæmpe om, hvem der er den bedste spiller i verden,' lyder det.

Onsdag erkendte den nu pensionerede fodboldspiller, at tiden var inde til at sige stop. Det gjorde han i programmet 'Bendtner & Philine' på Discovery+.

»Jeg savner det hver dag, men jeg er også godt klar over, at der er en slutdato i det her job,« forklarede den tidligere Arsenal-stjerne og fortsatte:

»Jeg tror, jeg skal bruge en masse tid på helt at forstå, at det egentlig er slut nu. Nu skal jeg i stedet finde noget andet at gå op i og måske finde nogle ting, som giver mig det, fodbold gav mig i alle de år.«

Helt færdig med fodbold er Nicklas Bendtner dog ikke, da han i øjeblikket er i gang med sin træneruddannelse, og derfor kan danskerne allerede nu begynde at se frem til et gensyn med den skandaleramte fodboldstjerne på sidelinjen.