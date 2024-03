Der var en elefant i rummet, da Nicklas Bendtner gæstede Viaplays program 'Offside' mandag aften.

Og den sad på Bendtners hoved.

Den tidligere landsholdsstjernes hovedbeklædning har tidligere stjålet opmærksomheden, og mon ikke det var endnu et kækt vink med en vognstang fra Bendtner, da han kortvarigt identificerede sig som Davy Crockett.

Bendtners pelshue går da også sin sejrsgang på sociale medier, hvor folk griner med på spøgen. Undervejs i programmet skiftede Bendtner også til en ny hat. To gange. Uden at det blev italesat på noget tidspunkt.

Foto: Screenshot: Viaplay Vis mere Foto: Screenshot: Viaplay

I programmet fortalte Bendtner lystigt ud fra en stort katalog af gode historier i kølvandet på premerien på dokumentaren om hans karriere.

Kortvarigt sporede en af medværterne Kenneth Emil Petersen samtalen over på Bendtners mere omdiskuterede valg i karrieren.

Her fortalte den tidligere fodboldspiller, at der var 'en eller to valg', han fortryder, inden han nævnte én konkret.

»At køre fuld i København. Det er jo min helt egen fejl. Det er dumt, det kan ikke forsvares. Og det skal det heller ikke. Sådan nogle situationer påtager jeg mig fuldt skylden for.«

»Og så er der andre situationer, der meget er blevet påduttet mig. Der ville jeg nok træffe samme valg den dag i dag,« siger han uden at uddybe, hvilke situationer der er tale om her.

Foruden spirituskørsel blev Bendtner også dømt for vold i sin karriere, hvor han afsonede 50 dage med fodlænke efter vold mod en taxachauffør.