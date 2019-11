Nicklas Bendtner stoppede kontakten med sin far, Thomas Bendtner, i sommeren 2014, men den tidligere landholdsspiller kæmper stadig med det tillidsbrud, som han oplevede dengang.

Det står der i 'Nicklas Bendtner – Begge sider', som er Nicklas Bendtners nye selvbiografi, der udkom tirsdag, som er lavet i samarbejde med forfatter Rune Skyum-Nielsen.

Ifølge Nicklas Bendtner lukrerede faderen på sønnens succes og rigdom, og i forbindelse med et af den 31-årige fodboldspillers tidligere sidegesjæfter, smykkefirmaet Noble by Bendtner, blev Thomas Bendtner indsat som direktør for firmaet.

Det klassiske 'far og søn'-forhold fungerede rigtig godt i starten af fodboldspillerens karriere, og Thomas Bendtner agerede da også agent for sin søn i en periode.

Men den nuværende FCK-stjerne ser ikke længere op til sin far. Faktisk kan han slet ikke holde ud at se nogle af faderens træk i sig selv.

»Det handler også om min far. At jeg ikke har villet ende som ham. Jeg vil ikke være ham, der lyver og snyder foran sine egne børn. Jeg er ikke that guy, selvom vi har så mange andre fællestræk. Frækheden og kvindeglæden og alt det,« fortæller Nicklas Bendtner i bogen.

I Noble by Bendtner gik regnskaberne den forkerte vej, selvom Thomas Bendtner konstant forsikrede sin søn om, at det store gennembrud var lige på trapperne.

Nicklas Bendtner stolede ikke på sin fars forklaring, og han satte derfor advokater til at se regnskaberne igennem, og de afslørede, at der stort set ingen smykker var solgt med faderen ved roret.

I stedet væltede det ind med udgifter fra farens rejser, hotelophold, restaurantbesøg og forbrug af luksusvarer, og Nicklas Bendtner besluttede sig derfor for at lukke det projekt, som han havde kastet over syv millioner kroner ind i, selvom moren, Joan, bad ham om ikke at gøre det.

»Jeg snakker med min mor om det. Hun trygler mig om at holde firmaet i live. Hvis jeg lukker lortet, har han ingen indtægt overhovedet. Og de behøver pengene. Det er jo ikke bare mig, der har skruet op for livsstilen,« står der videre i bogen.

Nicklas Bendtners far ender herefter også med at forlade moren til fordel for en yngre kvinde, og hele sønnens brud med faren bunder kun i én ting: penge.

»Det gik galt, som alt andet imellem os. Min far blev svag, da pengene blev store. Og jeg blev for glad for det liv, der fulgte med pengene.«

Den tidligere landsholdsspiller fortæller ligeledes i bogen, at han har følt sig svigtet af sin far, når der har været allermest brug for ham, og der er specielt én episode, der skiller sig ud.

Efter retssagen for promillekørsel i 2013 savnede fodboldspilleren i særdeles sin fars omsorg. Han støttede simpelthen ikke op om sin søn, mener Nicklas Bendtner.

Ifølge bogen har faderen forsøgt at skabe kontakt til sin søn for at råde bod på forholdet, men Bendtner ønsker ikke at slå en streg over det hele.

B.T. Sport har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Bendtner, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.