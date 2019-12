Den suverænt mest solgte biografi i år.

Så enkelt og præcist kan det siges om Nicklas Bendtners selvbiografi ‘Begge Sider’, der siden den udkom i starten af november nærmest konstant har ligget nummer et på diverse bestsellerlister i Danmark.

Senest kunne bogens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, glæde sig over, at 'Begge Sider' er gået i sjette oplag. Og hos Politikens Forlag jubler man også over den store interesse.

»Det er gået så stærkt, at vi næsten ikke har kunnet følge med. Den er blevet et fænomen,« fortæller forlagschef Kim Hundevadt til B.T.

I bogen fortæller den danske fodboldspiller åbent og ærligt om sit liv på og uden for fodboldbanen.

Men selvom begejstringen for de gode tal bestemt ikke er til at tage fejl af, så kommer den enorme interesse ikke bag på forlaget.

»Vi vidste godt, at det var et stærkt kort, og det har jeg aldrig været i tvivl om, at det var. Kombinationen af Nicklas Bendtner, hans ærlighed og en stærk forfatter, ja, så kunne det næsten kun gå godt,« siger han og fortsætter:

»At han ender med at komme til Danmark, giver ham jo også en fornyet aktualitet, som jo klart har været heldigt for os som forlag, fordi det kun har øget interessen omkring hans historie, i forhold til hvis han spillede i Kina eller Norge,« siger Kim Hundevadt.

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommet: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





Ifølge forlagschefen skyldes de gode tal, at Nicklas Bendtner er en person, danskerne ikke helt kan lade være med at holde af, men som vi også bliver frustreret over, når skandalerne rammer ham.

Alligevel er der særligt én ting, som var vigtigt for forlaget, inden der blev lavet en bog, fortæller han..

»Det har været rigtigt vigtigt, at det ikke blev en skandalebog, men også en bog med kvalitet og substans, hvor hovedpersonen også reflekterer over sit liv og giver et perspektiv.«

Nicklas Bendtners selvbiografi 'Begge sider' udkom den 5. november.

Politikens Forlag ønsker ikke at oplyse, hvor mange eksemplarer af bogen de har solgt.