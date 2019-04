Nicklas Bendtner og holdkammeraterne i Rosenborg bliver savet over.

Det norske storhold åbnede søndag Eliteserien med et 0-2-nederlag til Bodø/Glimt i en kamp, hvor intet fungerede for holdet fra Trondheim.

Adresseavisen, der dækker Rosenborg intenst, giver Rosenborg-spillerne karakterer fra 1-10, og seks af de 11 startende spillere kan kan lige akkurat snige sig op på et 2-tal.

Heriblandt Nicklas Bendtner.

'Lidt mere vilje, men stadig ingen evne, i højt pres. Spillede relativt simpelt og fejlfrit med bolden, men smed den væk før 2-0,' skriver Adresseavisen om Nicklas Bendtners præstation.

Hos den norske avis' læsere scorer Bendtner 1,6 i gennemsnit. Det er næstdårligst af alle, kun undergået af Vegar Eggen Hedenstad, der lavede en brøler ved 2-0-målet.

Bendtner startede inde i en ny rolle som 10'er på den offensive midtbane bag angriber Alexander Søderlund, men blev pillet ud efter 68 minutter.

Indtil da havde Bendtner kun gjort sig bemærket med et gult kort. Men der var heller ikke meget godt at skrive om Bendtners danske holdkammerat, Mike Jensen.

Bendtner i aktion mod Bodø/Glimt. Mike Jensen spillede fuldtid for Rosenborg, mens Philip Zinckernagel blev skiftet ind for hjemmeholdet. Foto: Torbergsen, Mats Vis mere Bendtner i aktion mod Bodø/Glimt. Mike Jensen spillede fuldtid for Rosenborg, mens Philip Zinckernagel blev skiftet ind for hjemmeholdet. Foto: Torbergsen, Mats

Fra sin plads på den centrale midtbane havde Mike Jensen ikke mange forudsætninger for at styre spillet, skriver Adresseavisen, der giver ham et tretal.

I avisens kampreferat lyder det, at Rosenborg blev 'ydmyget og udspillet', mens 'Nicklas Bendtner ikke var 10'er. Han var heller ikke så meget andet'.

En rundtur i der andre norske medier er heller ikke videre positiv læsning for Rosenborg.

TV 2 Norges fodboldekspert, Jesper Mathisen, var langt fra imponeret over Rosenborg og træner Eirik Horneland, der stod i spidsen for sin første, gældende Rosenborg-kamp søndag.

»Horneland er hentet til Trondheim for at vinde guld og for at underholde, men i aften var der ingenting, der tyder på, at de tager guldet. Og det var alt andet end underholdende at se på Rosenborg,« siger han.

Samme hårde melding er der hos VG, der skriver, at 'Hornelands nye Rosenborg overhovedet ikke fungerede i 4-2-3-1-opstillingen'.

Her stiller man samtidig skarpt på netop Nicklas Bendtner i rolle som 10'er, og det lyder, at 'danskeren var ikke i nærheden af at løfte Rosenborg efter sin vanskelige sæsonoptakt'. Her refereres der til de 50 dages fodlænke-afsoning angriberen var igennem i begyndelsen af året.

Træner Eirik Horneland gav hele holdet skylden for den dårlige sæsonstart og ville ikke fokusere på 10er-positionen, hvor den danske fodboldspiller overraskende havde afløst Gjermund Åsen.

»Det er på det kollektive, vi ryger. Gjermund har spillet dér meget inden sæsonstarten, og Bendtner er en frygtelig god fodboldspiller. Vi evner ikke at finde ud af det som hold. Det er problemet,« sagde Eirik Horneland.

Bendtner udtrykte sig optimistisk om sin nye rolle.

»Det er svært at sige, at det fungerede godt i dag. Men jeg forbedrer mig dag for dag. Det er det vigtigste,« sagde Nicklas Bendtner til VG.

Rosenborgs næste ligakamp i Eliteserien er mod Odd næste mandag, på hjemmebane.