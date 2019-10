Alle har en holdning til Nicklas Bendtner.

Sidst i august gjorde den 31-årige angriber opmærksom på sig selv ved at skifte til FC København, og mens han stadig mangler at score mål for at fuldende sit sportslige comeback, er Bendtner godt i gang med at arbejde sig tilbage i folks bevidsthed.

Siden københavnerskiftet har Bendtner offentliggjort sponsoraftaler med eksempelvis Puma og Københavns Lufthavn. Senest er det i en reklamefilm for bilproducenten Opel, hvor en bilforhandler lokker Bendtner ud ad bagdøren og låser, efter fodboldspilleren har bedt om at kigge på en Opel. For 'ikke alle er fornuftige nok til en Opel', forklarer reklamen med et blink i øjet.

Ikke desto mindre viser det, at Nicklas Bendtner er en attraktiv reklamesøjle.

Økonomisk er det det højeste niveau for danske sportsfolk. Mads Frederiksen, direktør i f.reklame, om Bendtners reklamepotentiale

»Bendtner som et kommercielt aktiv er interessant og mere relevant nu, end han har været i de tidligere år på det danske marked. Det kan man også se på trøjesalget, da han skiftede til FCK,« siger brandingeksperten Thomas Badura, der er direktør i firmaet SponsorPeople.

»Uanset om han bliver brugt af det ene brand i forhold til sine fodboldkundskaber eller et andet i forhold til hans tidligere meritter og eskapader, så er han interessant. Han er en karakter, og det gør, at han bliver interessant for forskellige typer af brands at benytte sig af.«

Aftalen med Opel kommer en smule uventet, eftersom FC København har en sponsoraftale med Audi. Men aftalen med Opel var allerede på plads, inden han skiftede til hovedstadsholdet.

Det er blandt andet Nicklas Bendtners skifte til FCK, der har gjort ham mere attraktiv for sponsorer.

Sportsligt har Nicklas Bendtner endnu ikke været en succes, men det forholder sig ganske anderledes i sponsorøjemed. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sportsligt har Nicklas Bendtner endnu ikke været en succes, men det forholder sig ganske anderledes i sponsorøjemed. Foto: Nils Meilvang

»Det gør ham helt sikkert mere interessant, fordi han er tilbage på det danske marked. Vi får ham set væsentligt mere i danske medier og er tilknyttet en dansk klub. Det gør det mere interessant, hvis et brand i Danmark skal bruge ham,« siger Thomas Badura.

Direktør for f.reklame, Mads Frederiksen, er en af de, der arbejder med Nicklas Bendtner på reklamefronten, og ifølge ham får angriberen en del tilbud.

»Han er utvivlsomt meget eftertragtet. Økonomisk er det også det højeste niveau for danske sportsfolk, det er der ingen tvivl om,« siger Mads Frederiksen, der tidligere har stået for Bendtners reklame med ID Hair, som producerer hårprodukter.

Hele historien og fortællingen omkring Nicklas Bendtner giver ham et utvivlsomt kommercielt potentiale, mener Mads Frederiksen.

»Folk godt kan lide historien om, at han har været helt nede og nu er kommet igen og spiller for FCK. Stort set alle kan jo lide ham. Det er en god historie, at han er kommet tilbage og spiller for FCK, det største hold i Danmark,« forklarer han.

»Han kan ramme mennesker ud over sport. Det er det, der gør ham så interessant. Folk, der ikke går op i fodbold eller sport generelt, ved godt, hvem Nicklas Bendtner er. Det er interessant for firmaer, hvis man kan ramme ud over hardcore fans og ramme folk, som ikke går op i sport.«

Ifølge Mads Frederiksen viser den ironiske distance i den nye Opel-reklame også, at Nicklas Bendtner går ydmygt til værks, og det appellerer også til et bredt publikum.

»Han har noget selvironi. Det er jo ikke alle, der gider stille op til det, men det er han frisk på. Det er også det, der gør den god,« mener Frederiksen om reklamen og aftalen mellem Bendtner og Opel, som han ikke selv har været en del af.