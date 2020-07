Han har før fortalt, at han drømmer om at blive manager eller træner.

Og nu sætter Nicklas Bendtner ord på, hvad han egentlig sigter efter i fremtiden.

For han har i sinde at skrive sig op til manager-uddannelsen, slår han fast i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine', der bliver vist på Dplay. Enten i år eller næste år.

»Fodbold vil altid være en del af mit liv. Om det er som spiller, træner, kommentator eller bag fjernsynet som seer,« siger Nicklas Bendtner.

»Ligesom som spiller starter du et sted og har drømmen om at nå et delmål, og når du så har nået det, drømmer du om noget andet. Jeg tror, det samme ville gælde som manager,« siger Nicklas Bendtner og fortsætter:

»At du har en ambition om måske, at det kunne være rigtig stort at få en Superliga-klub, og når du så har succes der, kan du have ambitioner om at rykke videre til en lidt større liga og en lidt større liga. Der er jo kun et vist antal klubber og en manager, så det er jo noget, hvor der er virkelig mange dygtige i faget, som mere eller mindre sidder på de klubber,« siger han i programmet.

Men selv om der er mange, der bejler til træner-tjanserne, er det ikke noget, der afskrækker ham.

Det er den vej, han gerne vil gå, og han tror på, det kan lade sig gøre.

Hvilken af de nuværende Superliga-klubber ville passe bedst til Nicklas Bendtner?

»At kunne stå i spidsen for en Superliga-klub eller være assistenttræner et sted er en god og fornuftig ambition, som ikke er at skyde over mål. Hvis du skal drømme rigtig stort, hvilket er svært og meget urealistisk, så at være manager for en af de store klubber i verden ville være fuldstændig sindssygt og en kæmpe drøm,« siger Nicklas Bendtner.

Han fortæller i det nye afsnit på Dplay, at situationen med coronavirus har givet ham lidt ekstra tid til at tænke over fremtiden i, ligesom han har brugt de sidste måneder på at træne og holde sig i god form.

Nicklas Bendtner har ikke haft kontrakt med en klub, siden det i december blev offentligt, at FC København ikke var interesseret i at fortsætte samarbejdet.

Han har tidligere fortalt, at han nu vil tænke sig godt om i forhold til, hvad fremtiden skal bringe. Og om den ligger på eller uden for banen.