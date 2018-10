Tilbage i maj 2017 købte Nicklas Bendtner et stort hus i Trondheim, men nu skal det sælges.

»Vi er selvfølgelig informeret om de flestes husplaner. Så god en dialog har vi med alle spillerne,« siger Rosenborgs organisationsleder Trond Alstad, der bekræfter at danskeren flytter, til Adresseavisen.

Det var efter flere måneder på hotel, at Nicklas Bendtner købte det hvide palæ i den norske by. Et hus, der var et af byens dyreste, men nu er det endnu engang til salg efter at have været ejet af den danske angriber i 15 måneder. Han betalte 18 millioner norske kroner for det.

Trond Alstad fortæller, at hvordan og hvor Rosenborgs spillere bor er en privatsag.

Nicklas Bendtners villa i Trondheim, som han købte i 2017 for 18 millioner norske kroner. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og han ønsker ikke at kommentere på, om hussalget betyder noget for Nicklas Bendtners fremtid i Rosenborg, selvom han godt kan følge, hvorfor det medfører spekulationer.

»Sådanne spekulationer er en del af det at være Rosenborg-spiller. Der er altid spekulationer omkring vores spilleres fremtid. Uanset hvem det er. Også Bendtner. Det er en 'never ending story',« siger Trond Alstad til Adresseavisen.

Også den norske ejendomsmægler Kent Nergård bekræfter, at huset igen er til salg. Det var ham, der tog sig af salget i første omgang, men han understreger, at huset endnu ikke bliver markedsført i det norske. Det skyldes, at det er en bestemt type hus.

»Jeg er spændt på at se, om vi får en 'Bendtner-effekt', når vi skal sælge det. Om der kommer lidt ekstra interesse omkring det. Huset er lækkert og eksklusivt, og vi skal nok få solgt det,« siger Kent Nergård.

Nicklas Bendtner har på det sidste været en del i medierne, da han er tiltalt for vold mod en taxachauffør. Også chaufføren er tiltalt for forsøg på vold. Foto: TERJE PEDERSEN

Han fortæller desuden, at prisen ikke bliver meget anderledes end den, Nicklas Bendtner gav for under halvandet år siden.

Nicklas Bendtner bor i huset med sin kæreste, modellen Philine Roepstorff, og i et interview med norske VG fortalte hun torsdag, at hun synes, huset er for stort.

»Det er meget at støvsuge, og vi har jo ikke syv børn. Hvad skal man så med syv børneværelser? Jeg kunne godt tænke mig noget mindre,« fortæller Philine Roepstorff.

De to har dannet par siden i sommers, og de sociale medier afslører, at de tit er sammen i det norske. Det sidste stykke tid har Nicklas Bendtner dog kæmpet med en skade, men han er nu på vej tilbage på banen for Rosenborg, som han skiftede til i marts 2017.