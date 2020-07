For de fleste er fodboldspilleren Nicklas Bendtner nok nærmere lig med hurtige biler, natteliv og en luksuslejlighed midt i København – end stråtækt idyl og perlegrus i indkørslen i forstaden.

Men ikke desto mindre ser det sidstnævnte ud til at være fremtiden for den 32-årige angriber – der har købt en over 400 kvadratmeter stor villa fra 30’erne nær Høsterkøb nord for København.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er ikke bare indendøre, at der er god plads - foruden de ni værelser huset strækker sig over, hører der nemlig 2,2 hektar jord med til ejendommen.

Handlen bekræftes af ejendomsmægleren Home Charlottenlund, der har stået for salget, men dog ikke ønsker at kommenterer dette yderligere, men ifølge tinglysningen har stjernespilleren givet 12,9 millioner kroner for hele molevitten.

Bendtners nye hus var senest udbudt til salg for 15 millioner kroner, men det er altså lykkedes ham at få en rabat på et par millioner med i handlen.

Fra lejlighed til hus

Nicklas Bendtner, der for øjeblikket kan opleves sammen med sin bedre halvdel i Dplay-programmet ”Bendtner og Philine”, har netop solgt sin store lejlighed på H. C. Andersens Boulevard i det indre København.

Lejligheden, som han selv købte for 13,2 millioner kroner i 2013, kom ifølge Boliga.dk på markedet til 24 millioner kroner – og efter ganske kort tid blev den altså solgt igen.

Den 330 penthouse-kvadratmeter, der er tegnet af arkitekten Bjarke Ingels, indbragte Bendtner 21 millioner kroner - men nu har han altså fået mere plads både inde og ude for mindre i Nordsjælland.

I sin karriere har Bendtner blandt andet været at finde i Arsenal-, Juventus- og FCK-trøjen – 80 kampe for landsholdet er det også blevet til, og kommer fremtiden til at byde på flere – kan Bendtner glæde sig over, at han fremover ”kun” har 25 kilometer fra sin bopæl til træningsbanerne i Helsingør.

Se huset her