Nicklas Bendtner prøver igen.

»Vi har allerede booket to visninger. Nicklas er stærk i troen på, at skal lykkes denne gang,« siger Kent Nergård.

Over for VG fortæller ejendomsmægleren nu, at den danske fodboldspiller igen har sat sit hus i Trondheim til salg. Det var bopælen i forbindelse med de cirka to et halvt år hos den norske storklub Rosenborg og er på hele 553 kvadratmeter.

Den aktuelle coronasituation gør dog, at der ikke kan gennemføres sædvanlige fremvisninger af det luksuriøse hus, men kun private fremvisninger.

Nicklas Bendtners villa i Trondheim, som han købte i 2017 for 18 millioner norske kroner. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicklas Bendtners villa i Trondheim, som han købte i 2017 for 18 millioner norske kroner. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Eb.dk er huset sat til salg for 17,5 millioner norske kroner, hvilket er en halv million norske kroner lavere end første gang, det var til salg. Det svarer til en salgspris på cirka 11,4 millioner danske kroner.

Tidligt i 2017 købte Nicklas Bendtner huset for den oprindelige udbudspris, 18 millioner norske kroner, men siden har kursen på den norske krone været i frit fald, og det betyder, at han reelt står til at tabe 2-3 millioner danske kroner på huset.

»Det er forsat tidligt, men vi håber jo, at det skal godt denne gang. Det er ret fin bolig, og responsen har været god, efter at vi lagde den ud igen,« siger ejendomsmægleren Kent Nergård fra EinedomsMegler 1.

Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra tidligt i 2017 til sommeren 2019. Han satte dog allerede huset i Trondheim til salg i efteråret 2018, da han blandt andet følte sig generet af droner udenfor.

»Philine og jeg lå og så 'Harry Potter'-maraton, og ville lave noget te. Da jeg slukkede for fjernsynet, hørte jeg en mærkelig suselyd. ’Hvad fanden er det, tænkte jeg’. Jeg havde kun lige trukket gardinet til siden, da jeg så, at der hang en drone. Lige udenfor. Efter et stykke tid fløj den væk igen,« fortalte Nicklas Bendtner dengang.

I dag bor Nicklas Bendtner i København med kæresten Philine Roepstorff.

De bor i dag i hendes lejlighed på Østerbro, mens hans lejlighed i centrum på 339 kvadratmeter også er til salg i øjeblikket. Til en pris af 24 millioner kroner.

B.T. beskrev i sidste uge, hvordan parret kigger på hus i Nordsjælland. Her kan du læse mere om, hvordan Nicklas Bendtner ønsker at indrette huset med et helt særligt rum.