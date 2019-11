Nicklas Bendtner scorede i sin debutlandskamp mod Polen, men var fire dage forinden blevet bevidstløs af druk.

Udadtil så alt godt ud for Nicklas Bendtner i 2006, da han som 18-årig fik debut på det danske A-landshold i en træningskamp mod Polen.

Han scorede nemlig til 1-0 i sin første kamp i rødt og hvidt, der endte med dansk 2-0-sejr, og Bendtner fremstod dermed som yderst velforberedt.

Men historien er en ganske anden, fortæller den nuværende FC København-spiller ifølge Ekstra Bladet i bogen "Begge sider", som udkommer tirsdag.

Lørdagen inden onsdagens debutkamp - og aftenen inden den første dag i landsholdslejren - tog Bendtner nemlig til en fødselsdagsfest, der endte med blackout for den professionelle fodboldspiller.

Til festen tømte han en flaske Fisherman, forklarer Bendtner.

- Alt herfra er noget, som jeg har fået fortalt: At jeg besvimer og bliver løftet over i en trillebør. At nogle af drengene kører mig til Otto Liebes Allé, hvor min 14-årige lillebror åbner.

- At mine forældre ikke er hjemme. At jeg bliver båret op til toilettet ovenpå og efterladt med Jannick (broren, red.). At jeg er så langt væk, at jeg både skider i bukserne og brækker mig ud over det hele, siger Bendtner i bogen.

Han sover branderten ud og dagen efter møder han ind i landsholdslejren, men "har ikke skyggen af minder" fra sin første træning med landsholdet.

Ifølge Bendtner opdagede landstræner Morten Olsen ikke, at han ikke var i sin bedste form, og gav altså Bendtner debut få dage senere.

/ritzau/