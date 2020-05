Der var både store højdepunkter og dybe lavpunkter i Nicklas Bendtners fodboldkarriere.

Hattricket mod Porto i Champions League, scoringen på Camp Nou mod Barcelona og vigtige mål for det danske landshold er blandt højdepunkterne, mens lejeaftalen til Juventus i sæson 2012/13 hører til blandt de knap så succesfulde historier.

Godt nok blev han italiensk mester med Juventus, men med blot 11 optrædener på tværs af alle turneringer – og nul mål til følge – var lejeopholdet i det italienske aldrig nogen succes.

I Italien så Bendtner kun holdkammeraterne lægge bolden i kassen. Her Sebastian Giovinco. Foto: Giuseppe CACACE Vis mere I Italien så Bendtner kun holdkammeraterne lægge bolden i kassen. Her Sebastian Giovinco. Foto: Giuseppe CACACE

Således har amerikanske ESPN også peget på Bendtners lejeaftale fra Arsenal til Juventus som en af de værste nogensinde.

På top-10-lister over de bedste og værste lejeaftaler kommer Bendtners italienske eventyr ind på syvendepladsen over de værste.

»Det er vigtigt, når nye spillere ankommer til klubben, at de føler sig hjemme, og selv om de ikke var førstevalget, skal man give dem en smule selvtillid, så de kan komme hurtigt efter det,« skriver ESPN efterfulgt af de lettere nedslående ord fra Juventus-bossen Beppe Marotta:

»Han er tydeligvis ikke en topspiller, vi gik efter, men vi har brug for forstærkninger.«

Foran ham på den tvivlsomme liste er der dog store stjerner, som eksempelvis Radamel Falcao, hvis to år på leje fra Monaco til henholdsvis Manchester United og Chelsea aldrig tog fat.

Ingen lejeaftale var dog værre end Ricardo Alvarez' udlån fra Inter til Sunderland ifølge ESPN.

Den argentinske spiller blev hentet til det nordøstlige England med en klausul om, at hans skulle købes for et større tocifret millionbeløb, hvis Sunderland undgik nedrykning. Det gjorde Sunderland, men Alvarez var både langt fra sit gode spil og meget skadet.

Klubben blev tvunget til at betale pengene i sommeren 2015, og et halvt år efter forlod han klubben på en fri transfer.

På listen over de gode lejeaftaler finder man blandt andet Zlatan Ibrahimovics lejeaftale med AC Milan og Jürgen Klinsmanns lejeophold i Tottenham, men førstepladsen går til Fernando Morientes.

Den spanske angriber blev lejet ud af Real Madrid til Monaco, da klubben havde hentet Ronaldo og i forvejen havde andre angrebsmuligheder i Raul, og han var med til at føre Monaco hele vejen til Champions League-finalen, der blev tabt til Porto med José Mourinho som træner.