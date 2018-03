Han skabte ingenting.

Så kontant lyder vurderingen fra det lokale Rosenborg-medie Adresseavisen efter Rosenborgs skuffende 0-1-nederlag mod Sarpsborg søndag. Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen

»Han blev matchet fysisk. Han vandt nogle dueller, men skabte ingenting,« skriver mediet og giver ham karakteren tre ud af seks.

Dermed fik den 30-årige danske angriber og resten af Rosenborg-mandskabet langt fra den ønskede start i den første kamp i Eliteserien, hvor de i senete sæson blev mestre samtidig med, at Nicklas Bendtner tog sig af topscorertitlen.

Nicklas Bendtner scorede i sidste sæson 19 mål for Rosenborg i Eliteserien, men havde det svært i den norske klubs sæsonåbner. Foto: Braastad, Audun Nicklas Bendtner scorede i sidste sæson 19 mål for Rosenborg i Eliteserien, men havde det svært i den norske klubs sæsonåbner. Foto: Braastad, Audun

Bendtner kunne på trods af den lidt ringe præstation alligevel være kommet på scoringstavlen. Efter en halv time forsøgte danskeren sig med et saksespark, men han gled og mistimede afslutningen. Fem minutter senere fik han endnu en chance efter et hjørnespark, men skød over mål.

Det var samtidig første gang nogensinde, at Sarpsborg besejrede Rosenborg i Eliteserien, og de forsvarende mestre var da heller ikke helt tilfreds med forholdene, hvor en traktor blandt andet blev hevet ind på banen i pausen for at rydde sneen, som faldt både inden og under kampen.

»Det er ingen tvivl om, at det er bedre med varme sommerdage. Du kunne have gået på ski på banen i dag,« sagde Rosenborg-spilleren Anders Trondsen til det norske medie VG efter kampen.

Læs også: Rosenborg-træner: Forskellen på Bendtner er latterligt stor

Også Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen fandt det vanskeligt at spille på banen, og for ham blev det derfor afgørende at få det første mål.

»Det blev meget svært at spille fodbold. Sarpsborg lykkedes bedre end os med at spille direkte. Da de scorede, reagerede vi ikke på den måde, som vi havde håbet på,« sagde træneren til VG.

Næste opgave for Nicklas Bendtner og co. bliver lørdag, når de på hjemmebane møder Kristiansund.