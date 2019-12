Nicklas Bendtner er færdig i FC København - og nu overvejer han sin fremtid som fodboldspiller.

»Nu vil jeg tænke mig rigtigt godt om i forhold til min fremtid og mærke grundigt efter, om jeg skal forsøge et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop og tage hul på nogle nye eventyr i tilværelsen,« siger Nicklas Bendtner til klubbens hjemmeside.

Den snart 32-årige fodboldspiller siger samtidig tak til især fansene for den måde, de har taget imod ham med bemærkningen 'det har været rørende for mig'.

På Instagram uddyber han med lidt flere følelser, hvordan han har det med, at FCK-manager Ståle Solbakken har vendt tommeltotten ned.

'Jeg er nok en smule skuffet. Måske burde det være blevet til meget mere, måske var det lige tilpas. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, at jeg vil tænke mig godt og grundigt om, inden jeg melder noget drastisk ud om min fremtid. Ligemeget hvad har den meget at byde på,' skriver Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner skrev i september overraskende kontrakt med FCK for resten af 2019, og tirsdag har Superliga-klubben meldt ud, at aftalen ikke bliver forlænget.

Han kom på banen ni gange for den klub, han spillede for som barn (KB), men aldrig havde repræsenteret som seniorspiller.

»Jeg er stolt over, at jeg fik spillet i FCK-trøjen og scoret et mål i Telia Parken, som var en af mine drømme som fodboldspiller,« siger Nicklas Bendtner i pressemeddelelsen om sit enlige FCK-mål mod FC Nordsjælland i pokalturneringen i slutningen af oktober.

Nicklas Bendtner har fået klar besked af Ståle Solbakken.

På Instagram lyder det videre om det korte ophold i FCK:

'Det var ikke lang tid, men jeg har været glad – i de bedste øjeblikke også lykkelig – for at få oplevelsen med og vende tilbage til mit 'andet hjem' i Parken. FCK var det første hold, jeg heppede på, og det vil jeg blive ved med at gøre,' skriver Nicklas Bendtner. Se opslaget nederst i artiklen

Han er afklaret med beskeden om, at det altså kun bliver til fire måneder i den hvide trøje.

»Jeg har hele tiden kendt til præmisserne for den mulighed, jeg fik af FCK og Ståle, og jeg er blevet behandlet godt af alle i klubben,« siger Nicklas Bendtner:

»Der er ingen tvivl om, at jeg havde en drøm om, at det skulle blive til mere spilletid og måske en længere aftale. Men jeg respekterer fuldt ud den beslutning, Ståle har truffet, og jeg fortryder på ingen måde, at jeg fik den her tid i FCK.«

Nicklas Bendtner tog allerede som meget ung til Arsenal, hvor han siden fik sin debut i Premier League.

Siden har han også spillet for Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest og Rosenborg, inden han altså tidligere på året vendte tilbage, hvor det hele begyndte.

I løbet af de seneste måneder har han også fået stor opmærksom med udgivelsen af selvbiografien 'Begge sider'.