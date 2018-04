Den danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner vil måske ikke nøjes med at sparke bolden i kassen. Han overvejer nemlig, om han i fremtiden skal gå trænervejen, når støvlerne en dag er sat på hylden.

»Ja, det kan godt være. Jeg har tænkt mig at tage en træneruddannelse i mine sidste tre år af den aktive karriere. Så får vi at se. Men ja, det kan være interessant for mig,« siger Nicklas Bendtner til norske Adresseavisen ifølge Ekstra Bladet.

Den legendariske træner Arsene Wenger meddelte fredag, at han til sommer stopper efter 22 år som manager for Nicklas Bendtners tidligere klub engelske Arsenal.

Men selvom Nicklas Bendtner aldrig helt levede helt op til forventningerne i klubben og blev lejet ud tre gange, så er Arsene Wenger stadig en mand, som den 30-årige dansker ved et eventuelt karriereskifte vil lade sig inspirere af.

»Først og fremmest skal man hylde hans præstationer, og det han har gjort for Arsenal… Måske føler han nu, at det er på tide med nye udfordringer, men man skal have kæmpe respekt for det, han har gjort for klubben. Han var med til at ændre fodbolden i England,« siger Nicklas Bendtner med henvisning til Arsene Wengers foretrukne måde at spille fodbold på.

Nicklas Bendtner spiller i øjeblikket for den norske klub Rosenborg. Her har han haft rigeligt med succes. Sidste sæson blev han topscorer i den norske eliteserie med 19 ligamål og var med til at vinde det norske mesterskab.

Nicklas Bendtner forventes også at være med, når Danmark den 16. juni spiller sin første kamp mod Peru til VM-slutrunden i Rusland.