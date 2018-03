Nicklas Bendtner skulle bruge mindre end et år. Så var han profilen over dem alle i Norge - og den spiller, som modstandernes trænere frygtede allermest.

Topscoreren i den bedste norske række ser frem til sin anden sæson i Rosenborg, og imens frygter konkurrenterne, at Bendtner kan score endnu flere end de 19 mål (du kan se det allerbedste i videoen over artiklen), han noterede sig for sidste år. Derfor håbede Strømsgodset-træner Tor Ole Skullerud da også, at Bendtner var blevet solgt i dette transfervindue.

»Han er en målscorer, der også scorer en type mål, som ikke mange andre i ligaen kan efterligne. Bendtner betyder meget for eliteserien, og at vi får sådanne typer hertil, har også betydning for vores ligas omdømme,« siger Tor Ole Skullerud til Adresseavisen.

Det er ikke kun træneren for sidste års nummer fire, der hylder Nicklas Bendtner, som virkelig har braget igennem i sin første norske sæson. Også Vålerenga-træner Ronny Deila og Ole Gunnar Solskjær, der styrer Molde, smider brænde i den brandvarme kakkelovn, de kalder Nicklas Bendtner.

»Ingen tvivl om, at han er en god spiller. Bendtner øger kvaliteten i Rosenborg og kvaliteten i ligaen. Det er kun sjovt, at han blev her,« siger Ronny Deila, der er træner for Vålerenga.

»En super-behagelig fyr, og man ser jo, at han er en god spiller,« siger Ole Gunnar Solskjær, der ellers forsøger at lade Rosenborg om at tale om deres danske superstjerne.

Nicklas Bendtner og Rosenborg starter jagten på nyt guld i Eliteserien på søndag, hvor de møder Sarpsborg på udebane i den første kamp i ligaen. Og det er altså med en Bendtner, der indgyder en vis frygt hos modstanderne i den norske liga.