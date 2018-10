»Det var forfærdeligt.«

Nicklas Bendtner spillede en nøglerolle, da Rosenborg i aftes tog et gigantisk skridt mod et nyt mesterskab med en 2-1-sejr over guldrivalerne fra Brann. Alligevel var den danske angriber - som udsagnet herover viser - frustreret efter kampen.

Det skyldtes den frosthårde bane, som de to hold spillede på i den største kamp i sæsonen i Norge. Den ene halvdel var ganske enkelt dækket af is, hvilket udgjorde en farerisiko for spillerne. Alligevel blev kampen - mod Nicklas Bendtners vilje - gennemført.

»Jeg prøvede at sige til dommerne, at vi ikke kunne spille i dag. Den ene halvdel af banen var dækket af is. Det var aldrig sket nogen andre steder. Man kan ikke sige, at det er fordi, det er koldt i Norge. Der er koldt mange steder. Man kan ikke spille så stor en kamp på sådan en bane. Det er synd for fansene og spillerme, og der kan ske mange ting,« sagde Bendtner efter kampen til Eurosport.

Den kontroversielle danske stjerneangriber var velspillende i Rosenborgs offensiv i den imødesete guldkamp, hvor han leverede en flot assist til landsmanden Mike Jensen. Med 2-1-sejren er Bendtner og co. fem point foran Brann i spidsen af Eliteserien med kun to kampe tilbage af sæsonen.

Guldet er dermed så godt som hjemme for Rosenborg, hvilket er et lys i mørket for Bendtner, som på fredag skal i retten i København, da han er tiltalt i den meget omtalte voldsepisode mod en taxichauffør.

Nicklas Bendtner-sagen Den 23. oktober 2018: Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxuchaufføren er sigtet for forsøg på vold.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

Taxichaufførens advokat oplyser, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod chaufføren. Den 21. september 2018: B.T. afslører, at taxichaufføren også er sigtet i sagen, og at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og sigtet chaufføren for fysisk forulempelse af Nicklas Bendtner.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

Den 9. september 2018: Her kommer det frem, at Nicklas Bendtner klokken 02:52 natten til søndag er blevet anmeldt og sidenhen sigtet for vold mod en taxichauffør i Indre By i København. Det kommer senere frem, at taxichaufføren har brækket kæben.

»Det har været en meget forvirrende sæson. Der er sket rigtig mange ting,« siger Bendtner, som mener, at det er hårdt holdarbejde mere end storspil og formstærke profiler, der har skabt Rosenborgs solide føring i ligaen:

»Vi har ikke haft profiler, der er stået ud og har skabt ekstraordinære ting. Vi har ikke en topscorer eller en midtbanespiller, som har lavet 15 assists. Det viser, hvad Rosenborg står for: At vi er en enhed, der skal fungere som et hold. Heldigvis er det en holdsport,« siger Bendtner.

Voldssagen, som afgøres på fredag i Københavns Byret, er et foreløbigt lavpunkt i en sæson, som har budt på en række store nedture for Bendtner, som ikke har ramt samme form som i sin første sæson i Rosenborg.

Eksempelvis blev han vraget til Danmarks VM-trup kort inden afgangen til Rusland, og her i efteråret har skader og ikke mindst voldssagen fyldt meget.

Bendtner er blevet tiltalt efter den danske staffelovs paragraf 244 for at have slået og sparket en taxichauffør i forbindelse med en bytur natten til den 9. september i København.

Retssagen mod Bendtner er berammet til den 2. november. Retssagen kan følges LIVE på BT.dk på fredag.