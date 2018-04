Nicklas Bendtner havde sit udgangspunkt på venstrekanten, da han søndag scorede to mål i Rosenborg-sejr.

Trondheim. Den danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner kom på tavlen to gange, da Rosenborg søndag vandt 4-0 over rivalerne fra Molde.

Det var Bendtners første mål i den nye sæson i den bedste norske fodboldrække. Og scoringerne kom i en kamp, hvor den 30-årige angriber fra start indtog en lidt uvant position.

Bendtner var således blevet placeret på venstrekanten, mens holdkammeraten Alexander Søderlund lå på toppen.

- Vi havde trænet meget på det, og vi havde en god connection i træningen, hvor Søderlund lå på toppen, og jeg lå til venstre.

- Så jeg tror, at vi holdt fast i den idé, fordi vi supplerede hinanden godt, siger Nicklas Bendtner til norske VG.

Bendtner spillede sommetider på kanten, da han tidligere i karrieren tørnede ud for Premier League-klubben Arsenal.

Siden da har han dog primært gjort sig som frontangriber.

Bendtners to scoringer søndag var med til at sikre Rosenborg en sejr, som var tiltrængt for de seneste tre års norske mestre.

Rosenborg havde inden opgøret således stadig første sejr til gode efter en sæsonstart med to uafgjorte og et nederlag.

- I dag spiller vi, som vi har aftalt, vi skal. Jeg tror, det er første gang i sæsonen, at vi overholdt de aftaler, vi havde lagt.

- Oppe foran får vi lagt en masse tryk på, og vi får fundet hinanden godt. Og så får vi scoret fire gode mål. Så vi er godt tilfredse i dag, lyder det fra Nicklas Bendtner efter storsejren.

Han mener, at Rosenborg-spillerne kan være stolte af sejren.

- Vi lavede en fremragende præstation, og alle skal være stolte af sig selv. 11 spillere kom ind og gjorde det fantastisk, siger Bendtner til VG.

