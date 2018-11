Det kan godt være, at Nicklas Bendtner har vundet guld med Rosenborg, men der har været langt mellem måljublen for den danske angriber.

»Hvis jeg havde brændt 30 chancer, ville jeg have været mere utilfreds, end jeg er. Men jeg har kæmpet med at komme til chancer, og derfor er det vanskeligt at score,« forsvarer Bendtner sig ifølge Adresseavisen.

Den danske stjerneangriber har kun scoret et mål siden slutningen af august. Sidste gang han kom på tavlen for Rosenborg i ligaen var den 26. august i en ligakamp mod Strømsgodset. Tre dage forinden scorede Bendtner også mod Shkendija i Europa League-kvalifikationen.

Derudover står han blot noteret for en enkelt efterårsfuldtræffer - i pokalkampen mod Start den 1. november. I aftes gik han målløs fra banen igen i EL-opgøret mod Celtic, som Rosenborg tabte 1-0.

Nicklas Bendtner vat tæt på, men alligevel så langt fra at score mod Celtic i aftes.

»Jeg synes heller ikke selv, det er o.k. I år har vi kæmpet med at komme til chancer, og vi har kæmpet med spillet. I fjor kom vi til mange chancer, og kom som regel til afslutninger. Der flød angrebet bedre.« siger Bendtner.

Den 30-årige angriber har i dette efterår dels været plaget en småskader dels været involveret i den meget omtalte voldssag, som endte med at koste ham en voldsdom og 50 dage i fængsel for at have slået og sparket en københavnsk taxachauffør.

Siden ligamålet den 26. august har Bendtner spillet 10 kampe for Rosenborg i alle turneringer, og er altså kun kommet på tavlen en enkelt gang. I alt har han scoret 10 mål i hele 2018 i 38 kampe.

Det er en kontrast til sidste sæson, hvor Bendtner blev ligatopscorer i Norge og i alt stod noteret for 23 mål i 41 kampe.

Rosenborgå's Nicklas Bendtner reacts during the UEFA Europa League Group B match between Rosenborg and Celtic in Trondheim, Norway, 29 November 2018.

»I år er det ofte sådan, at hver gang jeg er i en god position, så kan jeg ikke score, fordi boldene ikke kommer, og andre gange er det på grund af for svage afslutninger fra mig selv,« siger Bendtner.

Næste opgave for danskeren og Rosenborg er pokalfinalen i Norge på søndag, hvor Strømsgodset venter.

»Jeg hører, der er en fantastisk stemning der. At vinde en cupfinale, og tage guldet i en sæson, som har været meget hård for os, ville være rigtig godt. Vi kan ikke bede om mere end det,« siger han.

I sidste weekend fejrede Bendtner det norske mesterskab - hans andet i med klubben - i selskab med holdkammerater, fans, klubfolk - og ikke mindst kæresten Philine Roepstorff. Læs om det her.