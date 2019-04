Hvad byder fremtiden på for Nicklas Bendtner?

»Jeg trives godt i Trondheim og er glad for at være her, men hvad der sker efter denne sæson, ved jeg ikke.«

Sådan lyder det ærligt fra den danske Rosenborg-angriber til TV 2 Norge.

Han skiftede til klubben i marts 2017 og bor i Trondheim med kæresten Philine Roepstorff, men om han også kommer til at tørne ud for den norske klub fremover, kan han ikke svare på.

»Som sagt ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg er glad her. Det har jeg altid sagt. Men jeg kan ikke svare på, hvad der kommer til at ske,« siger han.

Rygterne om et muligt Bendtner-farvel til den norske klub er blusset op den seneste tid, efter Eirik Horneland overtog trænersædet og ikke havde Bendtner med i truppen til kampen mod IFK Norrköping.

Ifølge danskeren, hvis kontrakt udløber til vinter, er der ikke hold i rygterne.

»Det er rigtig fint at være her. Min sæsonstart blev ikke optimal, men jeg er glad for at være tilbage i Trondheim og være i gang med sæsonen,« siger angriberen med henvisning til, at han under optakten først afsonede en dom for vold mod en taxichauffør og efterfølgende blev han ramt af lidt småskader.

Netop den optakt har gjort, at Nicklas Bendtner endnu ikke har ramt sin topform. Tidligere har Adresseavisens fodboldkommentator Birger Løfaldli fortalt til B.T., at Bendtner i topform er et kæmpe aktiv for Rosenborg. Sådan forholder det sig bare ikke lige nu.

»Hvis Rosenborg lader Bendtner blive siddende på bænken, har de på sin vis givet op på 'projekt Nicklas Bendtner',« sagde han efter kampen mod Bodø/Glimt, hvor Nicklas Bendtner havde fået tierrollen. Uden den helt store succes.

Og Jesper Mathisen, der er ekspert hos TV 2 Norge, har tidligere spået, at Nicklas Bendtners fremtid i Rosenborg er kommet i fare.

»Ja, absolut. Rosenborg har garanteret forsøgt at komme af med Bendtner i de foregående transfervinduer, men når han ikke har præsteret og har haft det ikke-sportslige hjemme i Danmark, så har det været svært,« sagde han til B.T. i starten af ugen.