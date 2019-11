Et smykkefirma, et hattefirma og nu et champagne- og vinfirma.

Nicklas Bendtner har kastet sig ud i en ny sidegsjæft til fodboldkarrieren.

»Jeg vil gerne åbne et champagne- og vinfirma. Nu starter vi stille og roligt op. Det her er vores første event,« siger Bendtner til Her&Nu, som i weekenden var til et arrangement på Børsen i København.

Her lancerede en ulasteligt klædt Bendtner i nålestribet jakkesæt sammen med kæresten, Philine Roepstorff, en champagne sammen den franske champagne-producent Stephane Revol.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ejer/Indehaver af Bybülow.dk (@janni_bulow) den 16. Nov, 2019 kl. 12.18 PST

»Nicklas har en excellent næse for vin,« siger franskmanden til Her&NU om FC København-angriberen til eventen, hvor også Nicki BiIle deltog.

Det er som nævnt ikke første gang, at Bendtner prøver kræfter med egen virksomhed uden for fodboldregi.

Tidligere i år søsatte den entreprenanate fodboldstjerne et hattefirma, Benphy Hats, sammen med kæresten.

Bendtner har også før kastet sig ud i et smykkeeventyr sammen med sin far, Thomas Bendtner.

'Noble by Bendtner', som smykkefirmaet hed, droppede han dog efter tre års aktivitet i 2014.

Virksomheden kørte med stort millionunderskud, og Nicklas Bendtner fandt ud af, at hans far havde brugt firmaets penge til privat luksus, hvilket førte til, at fodboldstjernen slog hånden af sin far.

Det fortæller Nicklas Bendtner om i sin selvbiografi 'Begge sider', hvor han heller ikke skjuler sin begejstring for fine vine og dyre bobler.

Den interesse kan han nu dyrke yderligere i sit nye firma.