Drømmen om at spille fodbold lever stadig for Nicklas Bendtner.

Det afslører han i det nyeste afsnit af Dplay-serien 'Bendtner og Philine', som er en serie, der går helt tæt på parrets liv.

Nicklas fortæller, at der lige nu er 50 procent chance for, at vi kommer til at se ham på en fodboldbane igen. Det er dog noget, som han selv tager helt roligt:

»Det er stadig 50/50 i forhold til, hvad der skal ske.«

Nicklas Bendtner i Arsenal-trøjen. Foto: TAL COHEN Vis mere Nicklas Bendtner i Arsenal-trøjen. Foto: TAL COHEN

Han afslører samtidig også, at det lige nu er lidt vanskeligt at finde en ny klub, men at der har været tilbud:

»Jeg håber da lidt, hvis det er ud fra de rigtige vilkår, at jeg stadig kan spille fodbold. Jeg har ikke sat mit liv op efter det, og jeg tager bare tingene, som de er. Hvis det kommer, så kommer det. Og hvis ikke, jamen, så er det bare sådan.«

»Jeg får stadig nogle tilbud, men det er bare uinteressant. Det første og det vigtigste for det er, at niveauet er et, jeg finder interessant at spille på.«

»Og så kommer der så sted, løn, holdkammerater, trænerne og alt sådan noget i en blandet pakke ind efterfølgende.«

Nicklas Bendtner spillede for FCK sidste efterår. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner spillede for FCK sidste efterår. Foto: Liselotte Sabroe

I sin karriere har Bendtner blandt andet været at finde i Arsenal-, Juventus- og FCK-trøjen. 80 kampe for landsholdet er det også blevet til for angriberen, der i december sidste år ikke fik forlænget kontrakten med FCK.

I maj 2020 kom det ellers frem, at fremtiden for Nicklas Bendtner var på plads. Her skrev han nemlig kontrakt med en klub i Kina:

»Det er dejligt at have fået styr på fremtiden. Det er dejligt at vide, hvad der skal ske, så man ikke går rundt i trance og ikke ved, hvad der skal ske. Om du skal det ene eller skal det andet,« sagde Nicklas Bendtner dengang i forbindelse med offentliggørelsen.

Desværre for Bendter kom han aldrig af sted. Det satte coronapandemien nemlig en stopper for:

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er stadig kærester. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er stadig kærester. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er lidt ærgerligt, for det er faktisk noget, som jeg gerne ville. Og det var noget, som Philine gerne ville. Og det var noget, der gav mening sådan i forhold til min søn. Det irriterer mig da, at mit klubskifte er udsat. Det var noget, jeg havde tænkt længe over. Og jeg var endelig kommet til den konklusion, at det ville jeg gerne, og så rammer coronaen. Det er rigtigt irriterende.«

Om Nicklas Bendtner kommer tilbage på fodboldbanen, må tiden vise – men stjernen er bestemt ikke afvisende.