Det står de, Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Helt og aldeles uden tøj på. I en sø.

De kysser, de krammer, og det bliver også til en solidt greb om en bagdel.

Sådan ser det egentlig småidylliske syn ud på tre billeder, som Philine Roepstorff har lagt ud af det celebre par på Instagram. Se opslaget nederst i artiklen

Filmet bagfra kan man se fodboldspilleren og modellen gå ud i det våde element sammen, tæt sammen. Og altså splitternøgne.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff har kendt hinanden i små syv år, men har 'kun' været et par i et par år.

De er i øjeblikket aktuelle i egen dokumentarserie. Det sker hos Dplay, hvor man kan følge deres hverdag i blandt andet København. (I øvrigt i lighed med en anden turbulent personlighed i dansk fodbold, Nicki Bille, hvis serie har premiere i dag. Læs mere om det her)

Endnu er det et ubesvaret spørgsmål om parrets mandlige halvdel fortsætter karrieren som fodboldspiller lidt endnu, men måske kom han til at sige lidt for meget om det her.

Her kan du se afklædte Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Tryk på pilen til højre i billedet for at se alle billederne: