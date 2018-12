Den skandaleombruste danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner ferierer i disse dage i det mexikanske ferieparadis Tulum sammen med sin kæreste, modellen Philine Roestorff.

Men at dømme ud fra parrets seneste Instagram-opdateringer har paradiset ikke heeelt levet op til forventningerne

Først rendte Philine Roepstorff ind i en mere end tvivlsom portion aftensmad. En ret, som hun prompte afviste at spise:

Foto: Instagram: Philine Roepstorff Vis mere Foto: Instagram: Philine Roepstorff

Dernæst var parrets hotelværelse i den ellers idylliske strandkant særdeles sparsomt udrustet.

Foto: Instagram: Philine Roepstorff Vis mere Foto: Instagram: Philine Roepstorff

Foto: Instagram: Philine Roepstorff Vis mere Foto: Instagram: Philine Roepstorff

»Jeg fik ham til at sove i naturen. Han er ikke glad, men jeg må også sige, at jeg også er en smule overrasket. Vi har intet lys, ingen oplader, ingen WiFi og ingen bruser - kun et badekar, der mere minder om en håndvask. Men der er så smukt, at intet andet betyder noget,« skriver Philine Roepstorff.

Og som om, at den tidligere landsholdsstjerne og kæresten ikke havde haft uheld nok, så blev de efterfølgende også svigtet af vejrguderne.

Foto: Instagram: Philine Roepstorff Vis mere Foto: Instagram: Philine Roepstorff

»lad mig bare sige - vi er ikke så heldige,« skriver Philine Roepstorff.

Ud over at slappe af oven på en fodboldsæson, der bød på både norsk mesterskab og pokaltitel, forbereder Nicklas Bendtner sig i disse dage på at skulle afsone den straf på 50 dages fængsel, han fik tildelt i Københavns Byret for overfaldet på en taxachauffør i starten af september.

Hvornår afsoningen skal finde sted, finder kriminalforsorgen i disse dage frem til.