Nicklas Bendtner og kæresten Philine Roepstorffs får deres egen reportageserie.

Serien kommer til at hedde ’Bendtner og Philine’ og får premiere på Dplay i foråret 2020.

Det skriver Discovery i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen får danskerne et helt andet indblik i parrets liv – som det udspiller sig helt uden filter.

Nicklas Bendtner selvbiografi, fotograferet i Boghallen i Politiken Hus, mandag den 4. november 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner selvbiografi, fotograferet i Boghallen i Politiken Hus, mandag den 4. november 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi vil gerne mane nogle af de klichéer og fordomme, der altid vil være om en fodboldspiller og hans modelkæreste, til jorden. Og så vil vi give seerne et indblik i den sjove, kantede og til tider svære kærlighed, der altid vil være grundstenen i vores forhold,« siger Philine Roepstorff.

»Både Philine og jeg er vant til at være i mediernes søgelys. Der bliver skrevet mange historier om os, og vi oplever ofte, at det kun er den halve sandhed, der kommer frem. I min bog fortæller jeg om de op- og nedture, der har præget mit liv og min karriere indtil nu, og denne serie er en naturlig fortsættelse af den fortælling,« uddyber Nicklas Bendtner.

Selv om parret er vant til at være i mediernes søgelys, så havde de overvejelser omkring at sige ja til projektet:

»Vi overvejede længe, om vores forhold var stærkt nok til at klare al den opmærksomhed, der selvfølgelig følger med, når man siger ja til at lade et kamerahold komme helt tæt på. Vi var godt klar over, at det ikke ville blive en glansbillede fortælling med os som hovedpersoner. Men, det har vi heller aldrig været interesseret i,« siger Nicklas Bendtner, hvorefter Philine bryder ind:

»Vi vil først og fremmest gerne vise danskerne, at vi er to ægte mennesker, der lever et liv, som er meget mere jordnært, end man skulle tro, hvis man ser på de sociale medier eller læser netaviserne. Jeg er altid blevet opdraget med, at ”den, der lever stille, lever godt”, men det er bare ikke en reel mulighed, når man er det par, vi er. Derfor kom vi frem til, at vi lige så godt kunne tage bladet fra munden og fortælle vores egen historie i stedet for at lade sladderbladene gøre det.«

Programdirektøren hos Discovery Networks Danmark, Pil Gundelach Brandstrup, er godt tilfreds med, at det er lykkes at få programmet i hus:

»Vi har en lang og stolt tradition for at lave programmer om de største personligheder i landet. Derfor er vi utrolig glade for, at vi nu giver danskerne en unik mulighed for at komme helt tæt på Danmarks svar på ”The Beckham’s”: Bendtner og Philine, i et helt særligt kapitel i deres eventyr. De står et sted i livet, hvor store og vigtige beslutninger for deres fælles fremtid skal træffes, og hvor vi er med på sidelinjen,«

Nicklas Bendtner har fortsat ikke meldt ud, om han skifter til en ny klub efter bruddet med FCK, eller om han slutter karrieren.