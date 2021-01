Fodboldspilleren Nicklas Bendtner og hans modelkæreste, Philine Roepstorff, har allerede deres helt egen tv-serie, og det har tilsyneladende givet dem lyst til mere.

I hvert fald har parret sagt ja til at medvirke i en ny programserie, der hedder ’Jaget vildt: Kendte på flugt’ på discovery+.

Her skal i alt otte kendte ansigter forsøge at holde sig skjult fra et hold garvede efterforskere i ti dage. Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Og den udfordring ser Bendtner i den grad frem til.

»En ting, vi har til fælles, er, at vi er store konkurrencemennesker, og vi vil vinde for enhver pris,« siger Nicklas Bendtner, der særligt ser frem til én ting i forhold til Philine Roepstorff:

»Jeg har 10 dage, hvor du rent faktisk lytter til, hvad jeg siger. Det er fedt.«

Udover Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff medvirker diamantdronningen Katerina Pitzner og hendes datter Ophelia Pitzner, tv-vært Ibi Støving og hendes ven, komikeren Mikkel Klint Thorius, mens de sidste hold består af tenniskommentatoren Patrik Wozniacki og OL-sølvvinder i brydning og MMA-fighter Mark O. Madsen.

’Jaget vildt: Kendte på flugt’ kan ses fra den 7. januar på discovery+. Her kan du streame det første af i alt seks afsnit.