Rosenborg er kommet elendigt fra start. Og det begynder at få konsekvenser.

For flere fans er begyndt at udtrykke deres utilfredshed omkring den sejrsvante topklub i Norge.

Efter to point i sæsonens første fire ligakampe ligger Rosenborg næstsidst i Eliteserien, og allerede nu er holdet otte point efter Molde, der er udpeget som den anden store titelaspirant i år.

I Rosenborg-fanklubben 'Kjernen' er man således meget bekymrede for det, der foregår i klubben p.t.

Mike Jensen (tv) ser til i kampen mod Strömsgodset. Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Mike Jensen (tv) ser til i kampen mod Strömsgodset. Foto: Wold, Ole Martin

I sæsonens første hjemmebanekamp mod Odd kom der blot 11.753 tilskuere til fodbold. Det er det laveste antal siden hjemmebanen Lerkendal blev renoveret i 2002.

I mandagens anden hjemmebanekamp mod Strömsgodset var der endda et par hundrede færre tilskuere, og efter 0-0-kampen var det pibekoncert mod spillerne.

»Jeg tror, det er så simpelt, at når RBK spiller dårligt, er der mange, der bliver hjemme. For det gør ganske enkelt ondt at se på det. Du kan på en måde kalde det medgangssupportere, men det gør ondt i folks sjæl, når det går så dårligt.«

»De bliver virkelig sure og kede af det. Nogle bliver endda lidt deprimerede,« siger fanchefen for Kjernen, Espen Viken, til VG.

Eirik Horneland. Arkivfoto. Foto: OLE MARTIN WOLD Vis mere Eirik Horneland. Arkivfoto. Foto: OLE MARTIN WOLD

Noget af frustrationen over det dårlige fodbold falder på Rosenborg-træner Eirik Horneland. Kjernen advarede Rosenborg-ledelsen mod at ansætte ham, da var sikre på, at det ville lede til mere defensiv fodbold og formentlig færre tilskuere.

Den påstand har de fået ret i, men i dag skyder de ikke på Horneland. Han får snarere opbakning fra fangruppen.

»Hvis vi skal skyde på nogen, er det ledelsen, der vælger træneren. Men vi har sagt, at vi har troen på en troen på en ledelse, der har bolden og tør at tage beslutninger. De valg må de stå til ansvar for, når der skal tælles op. Men det er for tidligt nu,« siger Espen Viken til VG.

Rosenborg møder søndag netop Molde, der i øjeblikket topper ligaen - dog med en kamp mere spillet end de nærmeste rivaler.