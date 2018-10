Hos DanTaxi er det ikke en overraskelse, at taxichaufføren nu er tiltalt for forsøg på mod Nicklas Bendtner.

»Det er naturligvis noget, vi har snakket med chaufføren om. Vi er godt bekendt med, at han ville blive tiltalt for forsøg på vold,« siger Jan Britze, direktør i Jan's Taxi i Slangerup, til B.T. Sport.

Derudover har han ikke nogle kommentarer til tiltalen mod chaufføren.

»Det kommer til at være i retten, det er det, der sker,« siger Jan Britze til B.T. Sport.

Nicklas Bendtner og Rosenborg holdt et pressemøde efter episoden. Foto: Terje Pedersen Vis mere Nicklas Bendtner og Rosenborg holdt et pressemøde efter episoden. Foto: Terje Pedersen

Episoden udspillede sig natten til søndag den 9. september, da Nicklas Bendtner og hans kæreste Philine Roepstorff havde været i byen. De tog en taxa, og på vejen opstod der noget tumult, der resulterede i, at taxachaufføren fik dobbelt kæbebrud.

Efterfølgende blev Nicklas Bendtner meldt til politiet, der efterfølgende sigtede ham for vold mod chaufføren.

Mandag den 10. september valgte Philine Roepstorff at skrive et opslag på Instagram, hvori hun forklarede, at Nicklas Bendtner handlede i selvforsvar, fordi parret følte sig truet.

Desuden hævdede hun, at chaufføren kastede en flaske efter hende.

Nicklas Bendtner undskyldte til fansene og klubben efter episoden. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner undskyldte til fansene og klubben efter episoden. Foto: TERJE PEDERSEN

En forklaring, som taxiselskabet efterfølgende hævdede ikke passede, men senere kom det så frem, at også taxachaufføren er blevet sigtet for forsøg på vold. Torsdag blev også han tiltalt.

»Min klient er blevet tiltalt for at kaste med en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste uden at ramme. Han nægter sig skyldig,« siger taxichaufførens advokat Mette Grith Stage til Ritzau torsdag formiddag.

Også Nicklas Bendtner har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig gennem sin advokat Anders Nemeth.

Jan Britze ønsker heller ikke at kommentere på det faktum, at Nicklas Bendtner nu er tiltalt for vold mod taxichaufføren.