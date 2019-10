Nicklas Bendtner fik fire måneder til at vise sit værd, da han skrev under på en kontrakt med FC København i de allersidste timer af sommerens transfervindue. Og han får lov at bruge dem alle.

Det tyder meget i hvert fald på, når man spørger FCK-manager Ståle Solbakken i den semitågede ukrainske luft inden københavnernes Europa League-opgør mod Dynamo Kiev.

For allerede fra start lavede Solbakken en aftale med Nicklas Bendtner.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Når sæsonen er færdig, skal vi snakke sammen om hans fremtid. For fire måneder er jo ikke meget tid. Vi har aftalt fra dag et, at vi ikke kommer til at snakke om det under sæsonen,« siger Ståle Solbakken til B.T. Sport.

Nicklas Bendtner er startet inde i de to seneste FC København-kampe mod Brøndby og Esbjerg, og forude venter altså mange flere kampe for den 31-årige angriber og FCK.

Helt præcist 12 kampe, og dem får Bendtner også til at vise sig frem i den hvide trøje, som han har ønsket at slutte sin karriere i så længe.

»Vi spiller så mange kampe. Men han har gjort det fornuftigt, synes jeg. Han har arbejdet hårdt til træning og i reserveholdskampe. Han har trænet godt, og hvis han skal have det næste med, så er han jo nødt til at spille nogle kampe,« siger Ståle Solbakken og fortsætter.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Men han får ikke nogen gaver. De kampe han spiller, spiller han, fordi vi mener, at han er den bedste på dagen.«

Nicklas Bendtners aftale med FC København løber til årsskiftet, og derfor kan Bendtner-lejren i realiteten allerede nu forhandle med andre klubber om en kontrakt, skulle han ønske det.

Men Bendtner selv har ad flere omgange tilkendegivet, at han spiller i FC København i dette efterår for at score sig en ny kontrakt med den klub, som han også var tilknyttet som ungdomsspiller.

Det er der, han vil slutte sin karriere. Men det er altså de næste to måneder, der kommer til at afgøre, om det så også sker.