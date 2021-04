Den tidligere professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner afviser politiets anklager om, at han har kørt adskillige gange uden kørekort.

Således oplyser hans advokat Anja Velbæk Mouridsen, at hendes klient kører med et gyldigt britisk kørekort.

Det giver ifølge Anja Velbæk Mouridsen Nicklas Bendtner ret til at køre bil i Danmark efter et princip om gensidig anerkendelse.



»Vi er uenige i anklagemyndighedens opfattelse af reglerne og den måde, som de fortolker EU-reglerne og de danske regler som gennemfører EU-retten i Danmark. Efter vores opfattelse har han et gyldigt britisk kørekort, som også giver ham førerret i Danmark,« siger hun og tilføjer, at der efter hendes opfattelse bør ske frifindelse.



Dermed er der lagt op til juridisk slagsmål 27. april i Københavns Byret, hvor der skal tages stilling til, om Nicklas Bendtners britiske kørekort også giver ham ret til at køre bil i Danmark.



»Det er min opfattelse at sagen vil blive anket til Landsretten, hvis Københavns Byret skulle komme frem til en anden konklusion,« siger Anja Mouridsen om sagen, der efter hendes opfattelse er principiel.



Hun oplyser videre, at Nicklas Bendtner erkender de to forhold, der vedrører hastighedsovertrædelse. Det har han allerede meddelt anklagemyndigheden.

B.T. kunne tidligere fredag fortælle, at politiet har rejst tiltale mod den tidligere fodboldstjerne fordi han angiveligt skulle have kørt uden kørekort gentagne gange. Af anklageskriftet fremgår det, at Nicklas Bendtner er blevet stoppet af politiet fem gange uden et gyldigt kørekort.

Hertil har han ifølge politiet også kørt for hurtigt to gange. Det forhold erkender han.

Sagen er berammet til 27. april i Københavns Byret. Der er afsat godt tre timer til retsmødet, og der forventes at falde dom samme dag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf og konfiskation af hans knap to millioner kroner dyre Porsche Taycan Turbo S.

En bil med 625 hestekræfter og med en tophastighed på 260 kilometer i timen.