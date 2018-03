Nicklas Bendtners navn blev råbt mere end noget andet på Brøndby Stadion. Han sad på bænken, og der skulle bare en brændt chance eller to til, før størstedelen af de 11.000 tilskuere begyndte at kalde på deres helt i 1-0-sejren over Panama.

Det kunne Rosenborg-angriberen i den grad godt høre.

»Det er dejligt hver gang. Det er specielt. Jeg vil også gerne give noget tilbage. Det gør man nemmest igennem mål. Det vil man gerne prøve at bevise. Man går ud og giver 100 procent, og så må man se, hvor det bærer hen,« siger Nicklas Bendtner.

Og ind kom han også. Til de sidste små 20 minutter. Gode 20 minutter af Bendtner, der viste, at han kæmper for at stjæle pladsen som Åge Hareides førstemand i angrebet. Han håber på det, han kæmper for det og han bider sig lidt i tungen for det.

»Jeg vil ligesom alle andre gerne starte hver kamp, men nogle gange må du også respektere det. Jeg har været fast mand på landsholdet, og der er sket en masse ting, der gjorde, at jeg faldt ud af truppen. Men den trup, der har været siden, har alle gjort det rigtig, rigtig godt og har fungeret som et hold. Vi har måske 13-14 spillere, som har spillet mere kontinuerligt end andre, og som har fortjent at spille i en vis forstand. Vi er også ubesejrede i 12 kampe nu, og det taler sit tydelige sprog. Nogle gange må man bide sig lidt i tungen og vente på, at man får sin chance. Så må man arbejde knaldhårdt,« siger Bendtner.

Nicklas Bendtner fik ikke scoret i 1-0-sejren over Panama, men han fik alligevel vist noget kvalitet, som kun Pione Sisto kunne overgå på et landshold, der spillede en tam kamp på en dårlig bane.

Alligevel gav sejren over mellemamerikanerne noget tro. Den forlængede Danmarks ubesejrede stime til nu 12 kampe i træk, og derfor har Bendtner masser af tro på de danske VM-ambitioner.

»Jeg synes, at troen virker stor. Jeg synes, at Åge har formået at få en enorm holdånd ind, som egentlig er lidt speciel. Man kan sige, at de spillere, som vi så førhen… Vi har jo fået et generationsskifte, som vi har talt meget om. Det generationsskifte ville I alle sammen gerne have skulle ske sådan her (knips), men det er kommet mere nu. Spillerne har fået bygget mere på. De spiller fast i store klubber rundt omkring i Europa og har udviklet sig endnu mere. Derfor har vi også mulighed for meget større optimisme. Jeg synes, at holdet står utroligt godt og stærkt og er godt rustet - også hvis du kigger på andre storhold i verden. Så har vi også spillere, der spiller for store klubber, som har været med i lang tid og har erfaring,« siger Nicklas Bendtner.