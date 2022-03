Tilbage i november bekræftede Nicklas Bendtner, at han dannede par med den 22-årige svenske model Clara Linnea Wahlqvist, som bor i London, hvor hun studerer jura.

I det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' på Discovery+, sætter han nu ord på forholdet, som han beskriver som exceptionelt.

»Hun kommer fra et andet land og besøger mig, men hun forstår mig stadig som person, og at jeg har brug for noget frihed og noget space,« fortæller Nicklas Bendtner og tilføjer:

»Så hvis jeg siger til hende: 'Hey, jeg tager lige ud med drengene', eller 'jeg skal lige til et møde', så er hun bare helt is og siger: 'Ingen problemer, du kommer bare hjem, når du kommer hjem'.«

34-årige Nicklas Bendtner forklarer, at kæresten Clara er god til at passe sig selv, når han forlader hjemmet. Tiden bliver brugt på at læse en bog, tale med veninder eller studere jura.

»Det er bare noget, der betyder rigtig meget for mig. Det, at hun har forstået det så tidligt, ved bare at lytte til, hvad jeg siger, har bare gjort, at jeg har fået et helt andet indtryk og forhold til hende rigtig hurtigt,« fortæller Bendtner.

Den pensionerede fodboldspiller siger, at han ikke har oplevet sådan et let forhold før.

»Hvis det er hendes helt oprigtige dynamik, så føler jeg selv, at jeg har skudt papegøjen,« siger Bendtner.

»Vi rykker tættere og tættere på et – hvad kan man sige – ikke et mere fast forhold, men et mere sammentømret forhold. Det er magisk i en eller anden forstand,« afslutter han.