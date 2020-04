Skiftet hjem til Danmark har været en stor gevinst for Nicklas Bendtners rolle som far.

Så stor, at det er lykkedes den danske fodboldstjerne at få lov til at se mere til sin niårige søn.

»Jeg har langt om længe fået Nicholas på en 10/4-ordning til at starte med,« siger den 32-årige angriber i sjette afsnit af serien 'Bendtner og Philine', der kan ses på Dplay.

Her kan seerne følge med i den danske superstjernes liv uden for fodboldbanen sammen med modelkæresten, Philine Roepstorff.

32-årige Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 32-årige Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe

Og nu ser det altså ud til, at sønnen, som Nicklas Bendtner har sammen med Caroline Fleming, bliver en større del af kæresteparrets hverdag.

I hvert fald har den tidligere landsholdsspiller fået en større del af forældremyndigheden, og det har stor betydning for Bendtners karrierevalg.

»Det gør, at situationen i forhold til at flytte til et andet land er meget mere vanskelig end det, jeg ønsker,« fortæller den tidligere Arsenal-spiller.

Der skal meget til, før angriberen vælger at rejse udenlands endnu en gang, nu hvor far og søn er begyndt at se mere til hinanden i København.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe

Og den beslutning er 27-årige Philine Roepstorff da også glad for, da hun også holder meget af drengen.

»Nicholas har vundet mit hjerte mere, end Nicklas har. Jeg synes, han er verdens skønneste dreng. Han er sød, kærlig, sjov og livlig. Han er bare en dejlig dreng,« siger hun i afsnittet.

Nicklas Bendtner er lige nu uden kontrakt, hvilket han har været siden december, hvor den kontrakt, han havde, med FC København ikke blev forlænget.

I klippet øverst kan du høre Philine Roepstorff fortælle om, hvordan Bendtners søn har vundet hendes hjerte.