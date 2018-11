Nicklas Bendtner gav i aftes et interview efter Rosenborgs pokalsemifinale, hvor han forholder sig til dagens retssag, hvor han er tiltalt for vold mod en taxichauffør.

»I morgen bliver vi alle sammen klogere på mange ting,« sagde Bendtner om ’dommens dag.’

Bare et halvt døgn inden Bendtners skæbne i den opsigtsvækkende voldssag afgøres i retten i København i dag scorede angriberen og sikrede sig en pokalfinaleplads mned sejr hjemme i Trondheim mod Start.

Over for Adresseavisen understregede han desuden efter Rosenborgs 2-1-sejr i pokalsemifinalen, hvor han scorede til 1-1, at han ikke havde været påvirket af tanker om retssagen før eller under kampen, hvilket han også havde forsikret Rosenborgs træner, Rini Coolen.

Bendtner kaster sin trøje ud til fansene efter Rosenborgs sejr i aftes. Foto: Hagen, Fredrik Vis mere Bendtner kaster sin trøje ud til fansene efter Rosenborgs sejr i aftes. Foto: Hagen, Fredrik

Bliver han dømt for vold, har Nicklas Bendtner så en fremtid i topfodbold?

»Rini og jeg har løbende haft en dialog omkring dette. Jeg har sagt til ham, at jeg var klar til at spille kampen uden at tænke på i morgen,« sagde Bendtner, og uddybede:

»Som fodboldspiller går du gennem mange faser. Du kan have mange ting uden for banen, og du lærer at holde privatlivet udenfor.«

Nicklas Bendtner-sagen 2. november 2018: Sagen skal for Københavns byret.

30. oktober 2018: Her kommer det frem, at politiet har endnu to tiltaler mod Nicklas Bendtner: For at have siddet uden sikkerhedssele i taxien og for at have forladt taxien uden at betale regningen på 52 kr. Taxichaufføren får også en ekstra tiltale for at have kørt i bil, mens han talte i håndholdt mobiltelefon.

23. oktober 2018: Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxichaufføren er sigtet for forsøg på vold.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

11. oktober 2018: Taxichaufførens advokat oplyser, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod chaufføren.

21. september 2018: B.T. afslører, at taxichaufføren også er sigtet i sagen, og at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og sigtet chaufføren for fysisk forulempelse af Nicklas Bendtner.

11. september 2018: Nicklas Bendtner udtaler sig for første gang om sagen. Det gør han på et pressemøde i Trondheim, hvor han læser op af en redegørelse og blandt andet undskylder over for Rosenborg og klubbens fans.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

10. september 2018: Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, deler sin version via et Instagram-opslag, hvor hun forklarer, at Bendtner handlede i selvforsvar og blot beskyttede hende. I opslaget forklarer hun også, hvordan chaufføren kastede en flaske efter parret.

9. september 2018: Her kan B.T. afsløre, at Nicklas Bendtner klokken 02.52 natten til søndag er blevet anmeldt og sidenhen sigtet for vold mod en taxichauffør i Indre By i København. Det kommer senere frem, at taxichaufføren har brækket kæben.

Rosenborgtræneren var enig i den vurdering fra Bendtner:

»Nicklas er profesionel og formår at skille sit privatliv fra sit arbejde i Rosenborg. Og på mig så det ud som om, at han klarede det ok.«

Den målfarlige angriber skal hurtigt have armene ned oven på mål og sejr i aftes. I dag klokken 9.30 skal han møde i Københavns Byret, hvor retssagen, hvor han er tiltalt, starter.

30-årige Bendtner er tiltalt for vold og anklaget for at have tildelt taxachaufføren et knytnæveslag og et efterfølgende spark i ansigtet i forbindelse med en bytur den 9. september.

Der er også rejst et erstatningskrav til Bendtner, da taxichaufføren har brækket kæben og angiveligt ikke har kunnet arbejde i en periode. Taxichaufføren er også tiltalt for forsøg på vold. Begge ventes at erklære sig uskyldige.

B.T. dækker fredagens retssag tæt. Vi åbner op for en live-blog klokken 8.00 og følger retssagen tæt helt frem til afgørelsen fredag eftermiddag samt i timerne efter.