Da Nicklas Bendtner som kun 16-årig skiftede til den engelske storklub Arsenal, indså han, at han havde brug for hjælp.

Og det fik han, da han flyttede alene som 18-årig, fortæller han i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' på Discovery+.

Han havde brug for at lægge al fokus på fodbolden, og derfor hyrede han en butler, der kunne hjælpe til i hverdagen.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

»Lige inden jeg mødte Philine, havde jeg fastansat en butler til at hjælpe mig med alting. Alt fra papirer, at handle, gøre rent, organisere og snakke med folk,« fortæller Nicklas Bendtner.

Hvad Bendtner dog ikke havde regnet med, var det forhold, han endte med at få til sin butler. For fodboldspilleren blev overrasket, og det endte med, at et helt særligt bånd knyttede de to.

»Vi endte med at blive rigtig gode og tætte venner, så det blev et helt andet forhold. Noget, jeg ikke tror, at nogen af os havde set komme, men kom fuldstændig naturligt,« fortæller den tidligere landsholdsspiller og tilføjer:

»Ham kan du ikke erstatte, han er uerstattelig.«

I dag har den 34-årige Bendtner ikke længere brug for at fokusere på sin aktive fodboldkarriere. Han lagde støvlerne på hylden i 2019, hvor han stoppede karrieren i FC København.

Herfra ser det ud til, at den tidligere Arsenal-stjerne fortsat gerne vil arbejde inden for fodbold. Men om det bliver en trænerkarriere, en karriere som fodboldagent eller noget helt tredje, det vil tiden vise.