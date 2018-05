Nicklas Bendtner har fundet lykken. Den lå for ham et sted mellem fodboldbanen i Rosenborg og det sted i Trondheim, hvor han fisker efter laks. Altså fisken.

Det har han sagt før, men han siger det gerne igen, for skiftet til Rosenborg for mere end et år siden var vendepunktet og den 30-årige stjerneangribers helt store triumf uden for fodboldbanen.

»Det var en bevidst beslutning at tage hertil. Det er min største personlige sejr – at have fundet mig selv som person heroppe,« siger Nicklas Bendtner til DR.

Nicklas Bendtner har fået masser af succes i Rosenborg, og det var vigtigt efter personlige og sportslige udfordringer af de helt store i Wolfsburg og Nottingham Forest. Her var han ikke sig selv, har han fortalt. Og derfor blev han så trist, at et karrierestop på et tidspunkt var meget inde i overvejelserne.

»Jeg overvejede stoppe med at spille fodbold – det var i hvert fald kraftigt inde i mine tanker – og når man når ud på det sidespor, hvor man har svært ved at genkende sig selv, så ved du, at du må tage nogle drastiske beslutninger,« siger Nicklas Bendtner.

Den drastiske beslutning blev at tage et skridt tilbage sportsligt for så at tage et personligt kvantespring frem. Og samtidig med glæden i livet er glæden for fodbolden også kommet tilbage. Det har givet succes på banen, og nu er han så tilbage der, hvor han holder allermest af at være: På landsholdet.

»Det har været stort for mig at vende tilbage på landsholdet, for det lå langt væk for mig på det tidspunkt, hvor jeg havde tanker om at stoppe med at spille fodbold,« siger Nicklas Bendtner.

Om Nicklas Bendtner også ender i Åge Hareides VM-trup til sommerens slutrunde i Rusland, kan vi få første fingerpeg om mandag, når Danmarks landstræner udtager sin bruttotrup. Men det ville være en enorm overraskelse, hvis ikke Bendtner er med blandt de 35 første navne i den danske trup.