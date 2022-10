Lyt til artiklen

Nicklas Bendter har fået nyt job.

Den tidligere professionelle fodboldspiller skal nemlig være vært på programmet 'Nicklas Pranker' på Prime Video.

Det oplyser streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

I programmet går 34-årige Nicklas Bendtner undercover, og her vil han forsøge at snyde sine berømte venner.

Nicklas Bendtners pranks vil dog også komme til at gå ud over tilfældige mennesker, som han skal forsøge at få til blandt andet at blive gift, hjælpe ham med at stjæle et tv og kommunikere med planter.

Nicklas Bendtner stoppede karrieren i juni 2021, efter at FC København valgte ikke at forlænge hans kontrakt.

I løbet af karrieren var han forbi storklubber som Arsenal, Juventus og VFL Wolfsburg.

Tiden efter karrierestoppet var hård, har han tidligere fortalt til Ritzau:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det er meget svært at finde noget, der kan fylde ud for det. Det tror jeg ikke, er muligt. Så på en eller anden måde skal man prøve at kunne lægge det bag sig og sige: Det var første tredjedel af livet. Nu gælder det de sidste to tredjedele.«

Nicklas Bendtner har ikke holdt sig tilbage, efter han lagde støvlerne på hylden.

Han har blandt andet fået udgivet biografien 'Nicklas Bendtner – begge sider'.

Han har også medvirket i programmet 'Bendtner og Philine', hvor man fulgte ham og ekskæresten influenten Philine Roepstorff.

Derudover har han for nylig startet sit eget Counter-Strike-hold, ligesom han snart er aktuel i en dokumentar om hans liv.

'Nicklas Pranker' har premiere 16. december på Prime Video.

