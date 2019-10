'Det tog os næsten to måneder, før vi var igennem det hele.'

Sådan fortæller Nicklas Bendtner om tilblivelsen af sin nye bog 'Begge Sider'.

I et opslag på Instagram skriver FCK-angriberen, at han tilbage i januar satte sig ned med forfatteren. Og så startede fortællingen ellers om Nicklas Bendtner. På godt og ondt.

'Så meget er der sket på godt og ondt.Det var en vild, sjov og til tider også hård tur down memory lane, men heldigvis har den kunnet bruges til noget,« skriver angriberen.

'Den har gjort mig klogere på, hvem jeg er, hvem jeg gerne vil være, og hvorfor tingene nogle gange er gået, som de er gået. Derfor ser jeg også frem til at dele min historie med verden,' lyder det fra Nicklas Bendtner om bogen, der udkommer 5. november.

Det var ham selv, der i starten af januar fortalte, at han ville skrive en bog om sit liv.

Det afslørede han i forbindelse med, at han fik den fodlænke på, han skulle bære i 50 dage som følge af et overfald på en taxichauffør.

Nicklas Bendtner har tidligere fortalt til B.T., at han i seks år er blevet spurgt, om han ikke ville lave en bog. Men svaret har været nej - indtil for et år siden hvor hans følelser omkring det ændrede sig.

»Der var ikke en speciel situation, der udløste det, men jeg kunne bare mærke indeni, at det var et godt tidspunkt. At det var på tide at fortælle min historie helt åbent og ærligt,« fortalte Nicklas Bendtner.

Bogen er blevet til i samarbejde med forfatteren Rune Skyum-Nielsen, som også tidligere har interviewet Nicklas Bendtner til Euroman.

Og i ham fandt den danske fodboldstjerne for første gang den helt rigtige forfatter.

»Jeg fik et rigtig godt forhold til ham. Jeg stoler på ham, og han forstod 100 procent, hvad jeg prøvede på at sige. Så det hele kom af, at vi fandt hinanden, timingen var god, og så blev projektet til sidst stablet på benene,« forklarede FCK-angriberen, der skiftede til københavnerklubben på den sidste dag af sommerens transfervindue.