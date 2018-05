Landstræner Åge Hareide havde det store smil fremme tirsdag formiddag.

Og det var der en god grund til. For der var gode nyheder om Danmarks småskadede angrebsstjerne Nicklas Bendtner, der humpede ud af Rosenborgs ligakamp mod Brann søndag aften.

»Det ser bedre ud, end vi havde turde håbe og tro på. Hvis det fortsætter sådan her, handler det egentlig blot om, hvornår han selv føler, at han kan begynde at træne med,« fortalte Åge Hareide, der var tydeligt tilfreds med udviklingen hos angriberen, der helt sikkert er tiltænkt en af pladserne i den endelige VM-trup.

Hareide har dog ikke tænkt sig at forhaste Bendtners comeback, og derfor er den omdiskuterede angriber næppe med, når Danmark lørdag spiller VM-testkamp ude mod Sverige.

»Jeg tror ikke, at han er med i Sverige-kampen. Vi skal være fornuftige, så han ikke løber ind i flere problemer,« sagde landstræneren, der endnu ikke har besluttet sig for, om hele bruttotruppen skal med til Stockholm:

»Det har jeg ikke besluttet endnu. Måske bliver de småskadede tilbage her i Helsingør og får behandling. Det tager vi stilling til senere.«

Se Nicklas Bendtner blive skadet herunder:

Der er 27 spillere tilbage i Åge Hareides bruttotrup, og de skal i begyndelsen af juni skæres ned til et endeligt antal på 23 mand.

Også Andreas Cornelius og Andreas Bjelland har mindre skader. Om dem siger Åge Hareide:

»Cornelius er den spiller, som er længst fremme. Han har haft et godt forløb i FCK i sidste uge. Der kender fysioterapeuten hans krop fra tidligere. Vi har set på historikken, hvordan han tidligere er kommet tilbage fra en lårskade, og det har været lovende. Så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at han bliver okay,« siger nordmanden.