Det blev til de første 45 minutter for Nicklas Bendtner i kampen mod Chile, inden han blev skiftet ud Martin Braithwaite fra anden halvlegs start. Men det var slet ikke meningen, at Nicklas Bendtner skulle starte inde.

Kort før kampens startfløjt blev Nicolai Jørgensen meldt ude af kampen med en skade, og så fik Rosenborg-angriberen besked om at gøre sig klar til kamp.

»Det er klart, det ikke er optimalt. Man kan altid finde undskyldninger for alting. Den boldgade kører jeg ikke så meget i, så det vil jeg ikke gøre. Jeg synes, at jeg arbejder fint, men ellers synes jeg ikke, der er så meget at sige om det. Nogle gange lykkes du på forskellige måder, andre gange gør du ikke. En angriber er meget afhængig af at få bolden og blive spillet rigtigt. Måske ville jeg gerne have prøvet mere og vist mig mere frem i dag, men under omstændighederne blev det ikke sådan. Og når det ikke er sådan, må man bare arbejde stenhårdt,« siger Nicklas Bendtner om både sin overraskende startplads og hele sin præstation.

»Jeg synes, at jeg arbejder rigtig godt under svære betingelser. Det bliver spillemæssigt ikke den nemmeste kamp for mig, men ud fra betingelserne synes jeg, at det var ok,« tilføjer han om 0-0-kampen, som han både havde positive og negative ting at sige om.

»Jeg er tilfreds med, at vi får fortsat vores ubesejrede stime (13 kampe, red.). Vi kæmper rigtig godt, selv om de spiller en bedre fodboldkamp end os. Vi kommer stadig frem til nogle store chancer, og kunne vi have scoret på dem, kunne kampen have set anderledes ud,« siger han og forklarer så om det mindre gode:

»Jeg synes ikke, vi får nok fat i første halvleg og spillet nok fremadrettet. I de første 10 minutter ligner de et meget, meget stærkt hold, og vi får dem til at se rigtigt gode ud. Vi kunne godt have spillet bedre.«